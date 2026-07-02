Barcelona crea una oficina per impulsar la contractació pública sostenible

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la creació de la nova Oficina de Contractació Estratègica (OCE) per promoure la contractació pública sostenible i, a través d'una finestra única, assessorar equips municipals, empreses i entitats que preparin concursos públics.
Ho han explicat la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Raquel Gil, i la gerent municipal, Laia Claverol, aquest dijous en unes declaracions als mitjans per presentar l'oficina, que és una nova eina dins el Pla Barcelona Fàcil.
Aquest servei, que es posa en marxa al juliol i estarà en ple funcionament al setembre, pretén que els tràmits vinculats a la contractació pública siguin més fàcils i senzills, optimitzant els procediments i millorant la qualitat dels serveis públics.
Per Gil, aquesta oficina és la consolidació d'una manera diferent de treballar la contractació pública de l'Ajuntament: "Fa 25 anys que l'Ajuntament de Barcelona ha fet de la contractació pública una manera també d'incidir en com es comporta el mercat de la ciutat".
"Es tracta de fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques", ha afegit, perquè aquestes polítiques públiques també ajudin a que el moviment de l'economia de la ciutat vagi incorporant elements com la sostenibilitat i el suport a col·lectius vulnerables.
En aquest sentit, ha assegurat que la contractació pública ha anat evolucionant i redefinint quins serveis necessita la ciutat i ha destacat l'aposta per "mesures de contractació pública que recullen contractacions de col·lectius vulnerables, de víctimes de violència de gènere i contractacions més verdes".
El 2024, l'Ajuntament va executar 1.790 milions d'euros en 38.745 contractes públics amb una clara aposta per la sostenibilitat com, per exemple, en els serveis de neteja: "Incorporen mecanismes de sostenibilitat que després no només utilitzaran a la ciutat de Barcelona, sinó que poden fer en altres àmbits de la seva contractació i de la seva manera de treballar".
OFICINA COM A "FACILITADOR"
Claverol ha afirmat que l'oficina posa en valor que l'Ajuntament de Barcelona és pioner en aquest àmbit i que "acaba marcant a través dels seus contractes públics altres licitacions que altres ajuntaments o administracions fan".
Per això, ha destacat la importància d'aquest espai per compartir i acompanyar empreses petites i mitjanes que, per exemple, no saben com donar cobertura a certes clàusules: "Entenem l'oficina com un facilitador cap a dins, com una manera estratègica per contractar i com un facilitador cap a fora, cap a les empreses de la ciutat".
En aquest sentit, l'OCE disposarà d'un equip coordinador format per la direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de la Gerència de Serveis Generals de l'Ajuntament i per Barcelona Activa.
A més a més, entre les principals eines que ofereix l'OCE destaca la creació d'un nou web municipal que funcionarà com a contenidor d'informació i materials didàctics sobre contractació pública estratègica.
PROCURA
Barcelona celebrarà del 16 al 19 de febrer del 2027 el congrés internacional sobre contractació pública sostenible Procura+ Conference, que Gil ha definit com un "congrés de referència" en aquest àmbit.
"Tindrem aquí tot el coneixement en el marc de la contractació pública europea, ajudant-nos a posar en valor aquestes possibilitats, maneres de fer i bones pràctiques de l'Ajuntament, però també aprenent de la resta d'administracions", ha afegit.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona