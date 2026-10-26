Barcelona crea un fons de 500.000 euros per ajudar els comerços afectats pels aldarulls

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha anunciat la creació d'un fons municipal amb un pressupost de 500.000 euros per ajudar els comerciants afectats pels aldarulls de dissabte a recuperar l'activitat "tan aviat com sigui possible".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dilluns després que el Govern municipal, amb l'alcalde Jaume Collboni al capdavant, s'hagi reunit amb els comerciants afectats en una trobada en la qual també han estat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i el d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
FINESTRA ÚNICA
Gil també ha explicat que posaran en marxa una finestra única dels equips de Barcelona Activa i dels serveis jurídics municipals per assessorar i facilitar l'atenció als establiments comercials que ho necessitin.
Ha reiterat que els avalots de dissabte no tenien cap reivindicació política al darrere i que el nivell de violència va ser "inaudit", tot i que els cossos de seguretat estiguessin previnguts, i ha assenyalat que reforçaran els canals de comunicació d'alertes amb el sector comercial en aquests casos.
Ha afegit que el consistori es personarà contra els culpables de la destrossa del mobiliari urbà i de l'espai públic.
REUNIÓ AMB EL SECTOR
Sobre l'absència del Gremi de Restauració de Barcelona i de Pimec en la reunió, Gil ha explicat que els convocaran al llarg de la setmana, amb la resta del sector, ja que la reunió d'aquest dilluns ha estat amb les persones "directament afectades".
"Avui ens havíem d'asseure amb les persones que estaven veient afectada la seva activitat. Hem estat en contacte amb ells (Gremi i altres entitats) igualment i en breu farem la convocatòria per tenir una mirada a mitjà i llarg termini", ha assegurat.
Finalment, en vista d'una nova convocatòria aquest cap de setmana ha cridat a la prudència i la confiança en els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per saber fins a quin punt "són fiables o no" aquestes convocatòries.
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