Barcelona convoca subvencions per contractar persones més grans de 45 i en situació vulnerable

També obre la VIII edició d''Impulsem el que fas'



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, va obrir el 6 de setembre una convocatòria de subvencions a empreses que contractin persones en atur, més grans de 45 anys i en situació vulnerable, dins la línia d'ajuts Crea Feina.

Segons un comunicat d'aquest dilluns, la convocatòria inclou Crea Feina Sèniors per a més grans de 45 anys, Crea Feina Inclusiva per a persones en situació de vulnerabilitat i una altra línia per a joves i investigadors amb doctorat.

Les empreses beneficiàries poden obtenir fins a 14.000 euros per a contractes indefinits, a jornada completa i en centres de treball situats a l'àrea metropolitana, i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 d'octubre.

PROGRAMA 'IMPULSEM EL QUE FAS'

L'Ajuntament també ha obert el període de presentació de sol·licituds per a la VIII edició de les subvencions 'Impulsem el que fas', un programa per incentivar 150 iniciatives socioeconòmiques als barris i districtes de la ciutat.

En aquesta iniciativa es finança fins a un màxim del 80% del cost de l'activitat i la modalitat amb més dotació és l'impuls de l'activitat econòmica a locals de planta baixa i parades de mercats.

El procés de sol·licitud es pot fer en el web de Barcelona Activa fins que s'hagi esgotat el pressupost, amb data límit el 15 d'octubre.