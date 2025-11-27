Barcelona convertirà La Escocesa en un pol econòmic, cultural i d'habitatge per 52 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'Ajuntament de Barcelona convertirà l'antiga fàbrica de La Escocesa, al barri del Poblenou, en un pol econòmic, cultural, social i d'habitatge, projecte al qual destinarà uns 52 milions d'euros per reformar els 11.528 metres quadrats del recinte.
Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dijous la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, en què ha celebrat la recuperació d'aquesta part del "patrimoni industrial" de la ciutat, adaptant-ne l'ús als nous temps.
A l'actual Fàbrica de Creació, situada a les naus Johnston i Foseco i gestionada per l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), s'hi sumarà una incubadora d'empreses del sector tecnològic agroalimentari, que s'instal·larà a la nau Shield, la més gran del recinte amb 2.170 metres quadrats.
"Som un país amb una indústria agrícola potent, però també amb una indústria agroalimentària que ens situa líders en molts d'àmbits", ha destacat Gil, que ha explicat que aquesta serà la primera nau del recinte que s'abordarà.
També es reformarà la nau Klein, de 1.391 metres quadrats, per convertir-la en un "espai cooperatiu de treball" en el marc de l'economia social i solidària, seguint la fórmula municipal de pols d'activitat econòmica, com l'edifici BAC del Bon Pastor o el XRLAB del Poblenou.
HABITATGE
D'altra banda, es dedicarà gran part del recinte a l'habitatge assistencial, ús en el qual s'emmarquen les naus desocupades aquest mateix dilluns --Paul i Birkhead--, a més de la nau Steegman.
Gil ha explicat que l'objectiu dels projectes serà construir habitatges per a persones amb necessitats especials o que requereixin un acompanyament específic per complementar la seva autonomia.
"Ara estem fent una consulta oberta amb el sector social per veure quines haurien de ser les fórmules que donin sentit a aquest projecte", ha indicat la tinent d'alcalde.
