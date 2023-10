Barcelona Comerç demana institucions més implicades i adaptar la digitalització a les seves necessitats

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha demanat que la digitalització s'adapti a les seves necessitats i que no "s'aboqui el comerç de proximitat a projectes digitals per als quals no està preparat", a banda de més implicació de les administracions.

Ho va dir dijous en el Saló BizBarcelona, en el qual va explicar textualment que els bons consum han estat el gran impuls del comerç de Barcelona en l'àmbit de la digitalització.

"En poc més de quatre setmanes vam passar de botigues que mai no havien fet servir cap eina" per al seu negoci "a ser comerços capaços de gestionar uns bons digitals perquè el consumidor ho exigia", ha assegurat Puig.

En la taula hi han participat el fundador d'Impento, David Millet i la propietària de De Video Instan, "el primer videoclub inaugurat a Espanya", Aurora Depares.

També ho han fet l'especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital i president de Fundació puntCAT, Genís Roca, i la directora Digital i eCommerce d'Ametller Origen, Elisa Rabate.