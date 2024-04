Barcelona Comerç i la Cambra de Comerç d'Andorra comparteixen les seves propostes i experiències

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Comerç i la Cambra de Comerç d'Andorra han compartit les seves propostes comercials i de restauració en una visita que l'associació andorrana va fer a la capital catalana per conèixer les botigues de proximitat de la zona del Raval i posar en comú experiències que permetin impulsar el sector.

En una visita l'11 d'abril, la delegació andorrana va interactuar amb diversos experts locals "directament involucrats en el procés de revitalització del barri del Raval juntament amb la cultura, l'educació, l'urbanisme i el comerç", informa Barcelona Comerç aquest dilluns en un comunicat.

També van comprovar com "la integració d'usos comercials i culturals és, avui, un punt d'atracció destacat tant per al turisme com per als residents locals, que ofereixen una renovada gamma d'experiències de qualitat", ressalta l'entitat barcelonina.

Durant la jornada, el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, va identificar les problemàtiques comunes i l'oportunitat de treballar conjuntament per superar-les: "Podem ser un motor fonamental per a la internacionalització i contribuir a l'aliança empresarial, la formació i el territori".

Per la seva banda, el president de la Cambra d'Andorra, Josep Maria Mas, va destacar que el comerç a Andorra és un sector estratègic, per la qual cosa va ressaltar que per a ells és important compartir diferents punts de vista i "compartir, aprendre i analitzar experiències per enriquir el sector comercial".