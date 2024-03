Barcelona i Cisco signen un protocol per promoure el talent tecnològic en la formació

Collboni celebra que Barcelona es posicioni com el "centre neuràlgic" de la innovació tecnològica



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i Cisco han signat en el Mobile World Congress (MWC) un protocol de col·laboració per promoure el talent tecnològic local a través de programes de formació, ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.

L'acord el van signar dimarts l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Cisco Emea, Oliver Tuszik, i obre "noves vies de col·laboració entre les dues parts".

La col·laboració es durà a terme a través de Barcelona Activa i de Cisco Networking Academy, que s'uneixen per elaborar projectes pilot innovadors de formació, acreditació i ocupabilitat del talent digital local.

També es vol respondre a les necessitats de les empreses tecnològiques de la ciutat en àrees com la ciberseguretat, xarxes, programació, 'data science' i sistemes operatius.

Per Collboni, aquest conveni posiciona Barcelona com el "centre neuràlgic" de la innovació tecnològica, que actua com a trampolí per a empreses, emprenedors i professionals del sector de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions.

IT ACADEMY

Barcelona disposa de l'acadèmia de programació IT Academy, que ha format unes 2.800 persones els darrers cinc anys i que té una taxa d'inserció del 84%.

Per la seva banda, Cisco Networking Academy ja ha format a Espanya prop de 330.000 alumnes en tecnologies digitals --40.000 dones-- a través de més de 390 acadèmies i amb uns 800 professors.