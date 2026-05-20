Barcelona, cinquè ecosistema de start-ups més gran de la Unió Europea el 2026, segons un estudi

L'informe destaca el paper del Govern i de BCN Activa com a "catalitzadors"
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
Barcelona és el cinquè ecosistema de start-ups més gran dins la Unió Europea el 2026, per darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam, segons un estudi de la consultora StartUpBlik, informa el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
L'informe ha destacat els rols d'Acció, l'agència per al creixement empresarial de la Generalitat, en l'impuls de les empreses emergents en la seva fase inicial, i el de Barcelona Activa, l'agència per al desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Barcelona, com un "catalitzador de l'emprenedoria i referent en orientació professional i suport al talent".
En l'estudi, la consultora ha analitzat més de 1.500 ciutats d'un centenar de països, tenint en compte paràmetres com la quantitat de start-ups de cada ecosistema, la qualitat, el clima de negocis o el volum d'acceleradores i espais de 'coworking'.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha explicat que el resultat demostra que "Barcelona i Catalunya competeixen cara a cara amb els principals ecosistemes emprenedors d'Europa i el món".
Catalunya, a més, reuneix 7 de les 37 ciutats analitzades a Espanya, i que a escala global també entren en la classificació d'un total de 700 ciutats: Barcelona (32), Girona (429), Lleida (439), Tarragona (463), Reus (518), Manresa (666) i Granollers (693).
El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró Torres, ha defensat que afavorir els sistemes emprenedors i innovadors en un món incert i volàtil és una "assegurança per a la competitivitat", mentre que la tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostingut que el reconeixement demostra la capacitat de la ciutat per atreure negocis i treure partit al talent.
Segons les últimes dades d'Acció, Catalunya compta actualment amb 2.403 start-ups, un 5% més que l'any anterior, i més del doble que fa una dècada, amb un volum de negoci conjunt de prop de 3.000 milions d'euros.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona