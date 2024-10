Barcelona Catalonia presenta estratègies d'inversió en la fira immobiliària Expo Real 2024

Presenta Barcelona i Catalunya "com una àrea ideal per a les inversions i els nous projectes"

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Catalonia, formada per la Generalitat a través de l'Incasòl, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha presentat estratègies d'inversió de la capital catalana i la seva àrea metropolitana en la fira immobiliària Expo Real 2024, que se celebra a Múnic (Alemanya) del 7 al 9 d'octubre.

Barcelona Catalonia ha assistit per 17 any consecutiu a la fira, que aquesta edició té el lema 'Transform & Beyond' i aborda reptes del sector immobiliari actual amb empreses emergents de digitalització, descarbonització, edificis intel·ligents, intel·ligència artificial i robòtica, a més de solucions de gestió energètica urbana, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

Amb el lema 'Make IT happen!', Barcelona Catalonia ha presentat "Barcelona i Catalunya com una àrea ideal per a les inversions i els nous projectes reafirmant el seu compromís amb els models de desenvolupament inclusius, sostenibles i cohesionadors".

També s'ha presentat la conferència 'The Science & the City' sobre la captació de talent i la reindustrialització vinculada a la innovació, conduïda per la directora executiva de Global Chamber Barcelona, Yuka Nakasone, i la participació del responsable de l'Aliança de Semiconductors i Xips de Catalunya, Roger Costa, el cap d'administració del Sincrotró ALBA, Edgar Aigner, i la directora de projectes de Barcelona Global, Cristina Clotet.

L'estand de Barcelona Catalonia ha programat trobades, debats i presentacions, com la sessió 'Conca d'Òdena: a new logistic and creative hub with XXL plots' de la Generalitat, a través de l'Incasòl.

AMB I AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB també hi ha participat amb set municipis metropolitans per promocionar els seus desenvolupaments urbanístics a escala internacional: Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.

Amb el lema 'Discover the Metropolitan Opportunities', a l'estand de Barcelona Catalonia s'hi presentaran les oportunitats d'inversió de Cornellà de Llobregat (Projecte Fira), Gavà (projecte Els Joncs, Sector Ponent), Esplugues de Llobregat (projecte Porta Barcelona), l'Hospitalet de Llobregat (projecte Biopol), Sant Adrià de Besòs (projecte Les Tres Xemeneies) i Sant Boi de Llobregat (projecte Casernes - Districte Z).

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona es presenta com una ciutat per a la ciència i la innovació amb àrees com el 22@ nord i projectes com el del Port Olímpic, centrat en l'economia blava, o el de la Ciutadella del Coneixement.