Barcelona Catalonia exposa els projectes estratègics catalans en la fira MIPIM de Canes

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El projecte Barcelona Catalonia, format per la Generalitat (a través de l'Incasòl), l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), exposarà en la fira immobiliària MIPIM 2024, que se celebra a Canes des d'aquest dimarts fins divendres, els projectes estratègics que es desenvolupen a la capital catalana, la seva àrea metropolitana i la resta de Catalunya.

Amb el lema 'Making IT happen!', Barcelona Catalonia presentarà projectes amb diferents oportunitats d'inversió per a tots els sectors, presentant Barcelona i Catalunya "com una àrea ideal per a les inversions i els nous projectes", informa l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

Organitzarà per sisena vegada una trobada per debatre sobre captació de talent i reindustrialització vinculada a la innovació, que explorarà l'"encreuament dinàmic de la innovació científica i el desenvolupament urbà a Barcelona, la seva metròpolis i a Catalunya", conduïda per la CEO de Barcelona Global, Mercè Conesa.

El comissionat de relacions Internacionals i Promoció de Ciutat de l'Ajuntament, Pau Solanilla, participarà en el Political Leaders Summit 2024, que aplega líders de ciutats de tot Europa i del món per compartir perspectives per aconseguir millores urbanes.

A més, hi haurà una sèrie de trobades, xerrades i presentacions per parlar sobre Barcelona i Catalunya com un espai d'innovació, per invertir-hi i establir-s'hi, en la qual l'Ajuntament destacarà "el seu perfil com a ciutat per a la ciència i la innovació" amb àrees com el 22@ nord, i projectes com el del Port Olímpic, o la Ciutadella del Coneixement.

Per part de l'Incasòl, es presentarà el projecte del Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès, situat al voltant del nou districte urbà Sincrotró Alba, i l'AMB hi participarà amb vuit municipis metropolitans per promocionar els desenvolupaments urbanístics municipals a escala internacional.