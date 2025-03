Barcelona i el BEI signen un préstec de 175 milions per a projectes de regeneració urbana

Collboni i Calviño celebren l'acord per desenvolupar projectes

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, han anunciat aquest dijous que el consistori i el BEI han signat un acord per a un préstec de 175 milions d'euros per finançar projectes de regeneració urbana i d'acció per al clima a la capital catalana.

L'anunci de l'acord s'ha produït en el marc de l'EIB Forum que el Grup BEI celebra a Luxemburg, on Collboni i Calviño han explicat que aquest préstec vol donar suport al desenvolupament urbà i a les estratègies en favor del clima, amb el focus sobre la sostenibilitat i la inclusió, informa l'Ajuntament en un comunicat.

El préstec servirà per finançar projectes "clau" per a Barcelona, inclosos en el Pla d'Inversió Municipal (PIM) 2024-2027, com poden la regeneració de zones urbanes, la creació d'espais verds, l'adopció de mesures de protecció contra inundacions, així com la millora de les infraestructures de mobilitat sostenible i d'edificis públics com a col·legis, mercats i instal·lacions, entre altres.

A més, el programa d'inversió prioritzarà la integració social i la inclusió, prestant especial atenció a la necessitat de les dones i millorant el seu accés a les infraestructures i serveis urbans; d'altra banda, es podran executar estratègies de desenvolupament urbà de la ciutat, inclosos en el Pla Clima, perquè Barcelona sigui més "resiliente i inclusiva".

COLLBONI

Collboni ha destacat que Barcelona, amb una "alta solvència financera, té dos grans plans en marxa", com el Pla Clima, per preparar la ciutat davant del canvi climàtic, i el Pla Viure, que consisteix a aportar habitatge nou, assequible i protegida per als sectors de la ciutadania que més ho necessiten.

"Acords com el d'aquest dijous ens permetran desenvolupar aquests programes de transformació de la ciutat", ha assegurat, i ha afegit que la ciutat serà més resiliente davant del canvi climàtic, amb la construcció de dipòsits d'aigües freàtiques, així com noves promocions d'habitatge protegit.

CALVIÑO

Per la seva banda, Calviño ha declarat que aquest acord confirma la "gran col·laboració" amb altres ciutats de tota Europa i la complicitat amb Barcelona, amb la qual ja s'han signat acords molt importants, que van des del subministrament d'aigua potable fins als habitatges socials.

"Aquest acord ens permetrà seguir desenvolupant projectes que millorin la vida de la gent i la competitivitat de les empreses", ha conclòs.