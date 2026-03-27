Barcelona aprova una ordenança per convertir la ciutat en un "laboratori d'innovació"

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres l'ordenança d'espais d'experimentació, que permetrà posar a prova diversos projectes per millorar la gestió urbana en un entorn real, convertint la ciutat en un "autèntic laboratori d'innovació".
Segons la primera tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme, Laia Bonet, la norma posa les bases perquè la capital catalana faci un "salt d'escala" com a ciutat oberta, amb talent, capacitat de recerca i amb un teixit emprenedor potent.
"Ara ja tenim també l'instrument específic que ordena i facilita aquest tipus de proves des de l'òptica pública", ha explicat Bonet sobre l'ordenança, que ha rebut el suport de Junts, el PSC, BComú i ERC, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
