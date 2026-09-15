Barcelona acull el Barcelona4Impact per "consolidar-se" com un referent en l'economia d'impacte

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà del 9 al 16 d'octubre la primera edició del Barcelona4Impact, la iniciativa impulsada per Fundació Ship2B, Norrsken Barcelona i Esade, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que vol "consolidar-se" com un referent en l'economia d'impacte.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que es basa en models de negoci, inversió i innovació que "persegueixen alhora rendibilitat i un impacte social i ambiental mesurable, al voltant d'una convicció compartida que l'economia pot i ha de funcionar de manera diferent perquè les persones i el planeta puguin prosperar".
Així, Barcelona4Impact funcionarà com una plataforma oberta a tot l'ecosistema de la ciutat, format per entitats d'economia social, empreses, universitats, inversors, acceleradors, administracions públiques i altres organitzacions que "treballen per generar un impacte positiu".
Actualment, la plataforma està formada per més de 30 organitzacions, com per exemple Barcelona Activa, Barcelona Climate Week, Diputació de Barcelona, CaixaBank, Fundació Banc Sabadell, Impact Hub Barcelona, Noima i SpainNAB.
L'Ajuntament ha recalcat que la iniciativa vol demostrar la "vitalitat de l'ecosistema i el seu potencial de creixement i aportació a l'economia"
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona