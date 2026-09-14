Barcelona acull aquest divendres el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Palau de Pedralbes de Barcelona acollirà aquest divendres 18 de setembre el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, una jornada organitzada per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat amb motiu de la designació de la ciutat com a Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2026, informa la conselleria en un comunicat aquest dilluns.
El fòrum reunirà representants institucionals, experts en desenvolupament urbà, responsables de polítiques comercials, gestors públics i associacions de comerciants de diferents països europeus.
L'objectiu de la jornada passa per compartir experiències i bones pràctiques sobre polítiques per enfortir el teixit comercial i generar entorns urbans més cohesionats, competitius i sostenibles.
La inauguració anirà a càrrec de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López i la secretària d'estat de Comerç, Amparo López.
El programa de la jornada inclou un diàleg i tres taules de debat, que abordaran la relació entre comerç, espai públic i qualitat de vida, la transformació dels centres urbans, la digitalització del sector, la innovació comercial o la col·laboració entre les administracions i el sector privat.
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