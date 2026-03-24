Barcelona Activa va destinar 66 milions el 2025 a impulsar l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa

L'agència municipal va atendre 58.598 persones, un 2% més que el 2024
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa, l'agència de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, va invertir 66 milions d'euros el 2025 al desenvolupament de polítiques per a l'impuls de l'ocupació i el desenvolupament de projectes vinculats a l'emprenedoria, l'empresa i la innovació.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que el 2025 es va atendre 58.598 persones, un 2% més que el 2024, de les quals 34.182 es van dirigir als serveis d'ocupació.
Durant aquest període, també es van acompanyar 1.387 projectes empresarials i es va atendre 6.170 empreses i 2.150 treballadors autònoms.
El 59% del pressupost, 38,9 milions, es va destinar a polítiques per fomentar l'ocupació, mentre que l'emprenedoria, l'empresa i la innovació va rebre el 41% restant.
Són les xifres aprovades de l'exercici del 2025, amb 61 milions executats per Barcelona Activa i als quals se sumen 5 del pressupost municipal.
"El balanç de l'activitat de Barcelona Activa d'aquest últim any és una demostració de com la inversió pública ben orientada genera retorn, cohesió, futur i oportunitats per a tothom", ha afirmat la cinquena tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil.
OCUPACIÓ DE QUALITAT
L'Ajuntament i l'agència han fixat com a objectiu "prioritari" un model d'ocupació basat en la qualitat, la igualtat d'oportunitats i la protecció dels treballadors, a través de l'Acord Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030.
El consistori ha explicat que un dels eixos de treball el 2025 ha estat "donar resposta específica a la desocupació que pateixen les dones, els joves, les persones més grans de 45 anys i les persones amb discapacitat".
Ha destacat que un dels assoliments ha estat aprovar el nou pla d'Impuls per a l'Ocupació de Qualitat de les Persones amb Discapacitat 2025-2027, que fixa més de 50 accions i una inversió de 8,2 milions d'euros per millorar l'accés al mercat laboral d'aquestes persones.
Ha afegit que els Plans Integrals amb Contractació (PIC) van ser un dels principals programes d'impacte directe en l'ocupació, amb la contractació de 580 persones en situació d'atur i vulnerabilitat.
CAPTACIÓ DE TALENT
En termes de captació, es va incorporar a la cartera de serveis microcredencials universitaris relacionats amb l'economia blava, les cures i les competències digitals per donar resposta a les necessitats de talent en sectors "estratègics per a la ciutat".
En aquest últim àmbit, s'ha reforçat amb aliances amb Cisco per a l'impuls d'un nou itinerari especialitzat en ciberseguretat a la IT Academy, i amb la fundació Once per a la formació tecnològica de persones amb discapacitat.
Així mateix, s'ha tornat a renovar el conveni amb la Generalitat i la fundació Telefónica per garantir el funcionament del campus 42 Barcelona i s'ha format 18.385 persones en habilitats digitals.
"Tota aquesta estratègia de foment de l'ocupació es va veure completada amb el llançament del nou web Barcelona Treball, que integra intel·ligència artificial per resoldre més àgilment i eficientment les consultes dels usuaris", ha afegit, alhora que ha recordat que es va celebrar una altra edició del Saló de l'Ocupació.
IMPULS A LES EMPRESES
Barcelona Activa ha atorgat 1,7 milions d'euros el 2025 en forma d'ajuts econòmics per facilitar la contractació de persones a través del programa Crea Feina, i 2,25 milions en subvencions amb una nova edició d''Impulsem el que fas' per dinamitzar l'economia de la ciutat.
Així, s'ha ajudat a la contractació de 202 persones i s'han impulsat 199 projectes als barris, alhora que també s'ha llançat B-Crèdits, amb el suport d'Avalis i l'Institut Català de Finances, una nova eina que preveu ajudar 160 microempreses amb la concessió de crèdits per valor de 25.000 euros.
Respecte als fons d'inversió municipals, l'agència va posar en marxa el Barcelona Investment Fund (BIF) amb una aportació municipal de 30 milions d'euros, en una nova estratègia que ja suma 50 milions entre el nou fons i els dos anteriors i que suposa un "impuls real a l'economia digital i innovació amb aliances formals amb l'ecosistema inversor i emprenedor de la ciutat".
BARCELONA DEEP TECH SUMMIT
D'altra banda, ha remarcat que el 2025 es va celebrar la 4a edició del Barcelona Deep Tech Summit, el qual considera que s'ha consolidat com l'esdeveniment de "referència del sector al sud d'Europa", arribant a més de 3.200 participants, superant en un 30% l'assistència de l'any anterior.
Quant als sectors estratègics, Barcelona va obrir les portes dels primers Pols d'Activitat Econòmica, equipaments impulsats en col·laboració publico-privada per "accelerar el creixement i posicionament dels àmbits de la ciutat, generar talent i ocupació de qualitat".
Al maig, es va presentar el Barcelona XRLab en aliança amb Lavínia, MagmaCultura i Artsmediatech, per "impulsar l'emprenedoria, la innovació i la creativitat" en el sector audiovisual.
Mentre que al novembre es va inaugurar Barcelona Circular (BAC), amb el suport de Mondragon Unibertsitatea i TeamLabs, que s'especialitza en l'economia circular i la transformació digital.
L'Ajuntament ha conclòs que, amb l'objectiu d'"avançar en l'estratègia d'impuls als sectors, i en el marc de la Mesura de Govern Barcelona pel dret a la cura", es va activar el projecte de creació del futur Pol de Cures d'Almogàvers, un equipament en col·laboració amb l'Institut Hospital del Mar i el Consorci d'Educació de Barcelona.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona