Barcelona Activa va atendre 152 persones trans el 2025 i un 43,8% va aconseguir feina

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
El dispositiu TransOcupació atén més de 450 persones des del 2019
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa va atendre 152 persones trans durant el 2025 amb el dispositiu TransOcupació, dirigit a fomentar l'ocupació entre les persones del col·lectiu transgènere que estan en desocupació o volen millorar la seva ocupabilitat, un 43,8% de les quals va aconseguir feina.
Segons ha indicat l'agència d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres, des que es va engegar la iniciativa el setembre del 2019, quan va esdevenir la primera d'aquesta mena en l'àmbit municipal, s'ha atès més de 450 persones trans.
En aquesta última edició s'han ofert 2 itineraris de coaching, al maig i octubre, consistents en sessions grupals i especialitzades per identificar els objectius personals dels participants, posar en valor les seves competències, ajudar-los a guanyar confiança i a superar barreres.
TransOcupació col·labora activament amb el dispositiu del Servei d'Ocupabilitat de Catalunya (SOC) adreçat a persones trans, i un cop fet el diagnòstic s'ofereix als participants un itinerari personalitzat d'orientació i formació.
També s'inclou la capacitació de competències transversals, la prospecció i intermediació amb empreses per a la contractació inclusiva, el seguiment de la inserció laboral i un servei de suport psicològic, ofert per un equip tècnic amb formació especialitzada.
7 ANYS
En 7 anys de funcionament, el TransOcupació ha estat reconegut com un recurs referent a la ciutat, tant per la seva especialització com pel seu enfocament integral ja que, a més d'orientar i formar, també inclou intermediació amb les empreses.
El dispositiu forma part de l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), del qual també es deriva el Decàleg de l'Ocupació de Qualitat a Barcelona, que en el punt 10 destaca la diversitat i la no-discriminació com un dels eixos a presevar i en el qual avançar.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona