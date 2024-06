Barcelona Activa tanca aquest divendres la fira DevBCN 2024, que ha reunit l'ecosistema IT

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El director de Talent Digital de Barcelona Activa, Humbert Ruiz, s'encarregarà aquest divendres del tancament de la fira DevBCN 2024, que reuneix l'ecosistema IT de la ciutat, posant en valor "el rol que assumeix IT Academy per a les empreses que busquen aquests professionals".

Aquest esdeveniment, celebrat a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), té l'objectiu que l'ecosistema de desenvolupament de programari incorpori les últimes tendències en perfils professionals i les tecnologies "més capdavanteres" del mercat, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Ruiz ha assenyalat que a Barcelona "segueix havent-hi una bretxa de talent digital i que trobades com la Dev enforteixen al sector".

També ha dit que els professionals digitals són la part humana de la sala de màquines i l'esquelet sobre el qual se sosté el desenvolupament continu del sector tecnològic de Barcelona.

Es preveu que prop de mil persones participin en la fira DevBCN, que ha comptat amb ponències internacionals sobre Intel·ligència Artificial i llenguatge de programació, a més de 'networking', presentacions i activitats en els estands.