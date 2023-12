Barcelona Activa situa la Intel·ligència Artificial com un "sector de futur" al que vol acompanyar

Organitza una taula rodona sobre l'impacte de la IA en el treball



BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha situat la Intel·ligència Artifical com un "sector de futur" al que l'agència de promoció econòmica municipal vol acompanyar, a través de la formació i el suport a les empreses.

Ho ha dit en declaracions a Europa Press abans de presentar la taula rodona 'L'impacte de la Intel·ligència Artificial al món del treball', que ha organitzat Barcelona Activa a l'Auditori del Cibernàrium 22@.

En ella han participat l'exministre de Treball Valeriano Gómez; la investigadora sènior de la Digital Future Society, Olivia Blanchard; i el professor titular de Dret de Treball de la Universitat de València, Adrián Todolí, i ha clausurat el president del Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb), Francesc Castellana.

Gil ha apostat per preparar als joves perquè es dediquin a la IA perquè és un "sector de creixement que s'està dissenyant de manera molt ràpida", per la qual cosa aposta perquè hi hagi diversitat a l'hora de crear elements d'intel·ligència.

També ha incidit en la presència de les dones en aquest sector i en què la IA sigui una eina que ajudi les empreses a organitzar-se de manera diferent i a ser més productives, així com també creu que s'ha atendre amb formacions a "les transicions de perfils professionals que no estan preparats tecnològicament per a aquest nou món".

"És un moment de molta feina i des de l'Ajuntament el que intentem és estar molt amb els peus a terra", ha afirmat la presidenta de Barcelona Activa, que ha reiterat el suport de l'agència en els reptes que comporta la Intel·ligència Artificial.

UNA REVOLUCIÓ "INTENSA"

"Serà una revolució tan intensa o probablement més gran que la que hem patit els últims 30 anys", ha afirmat Gómez, que creu que hi ha ser prudents, saber com es repartirar els guanys i no considera que la IA impliqui la supressió de l'ocupació.

Todolí ha alertat que la IA no ha d'implicar la precarización de les condicions i, per a ell, "la clau està en què la introducció tecnològica es reparteixi entre tots, incloent els treballadors".

Per la seva banda, Blanchard ha considerat que "s'han de fer més esforços" perquè hi hagi més dones perquè ha subratllat que existeix segregació ocupacional horitzontal, vertical i contractual.

En la clausura, Castellana ha valorat que les institucions "s'han de redefinir" i posar el focus en la negociació col·lectiva, acordar-la després amb els empresaris i els sindicats, i ha apostat per potenciar el diàleg social.