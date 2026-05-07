Barcelona Activa reuneix unes 90 entitats per celebrar la 10a edició d''Impulsem el que fas'

Gil remarca que la iniciativa impulsa el teixit comercial del barri i l'ocupació de qualitat
BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa ha celebrat aquest dijous la 10a edició del programa 'Impulsem el que fas', la convocatòria anual de subvencions de desenvolupament econòmic de proximitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ha reunit prop de 90 entitats beneficiàries de les edicions 2024 i 2025.
En un comunicat, el consistori explica que aquestes entitats treballen en l'economia social, l'ocupació de qualitat, la innovació tecnològica i social en cures, l'alimentació sostenible i el creixement professional de les dones.
La jornada s'ha celebrat al Pol de Talent Digital de Barcelona Activa, al Parc Tecnològic de Nou Barris, i s'ha concebut com un espai de reconeixement a la feina feta per les entitats beneficiàries i, alhora, per recollir les seves aportacions de cara a les següents edicions.
Al llarg del dia s'han combinat espais de reflexió i debat amb tallers temàtics, en els quals les organitzacions han compartit impactes, reptes i aprenentatges, mentre que la jornada ha tancat amb una posada en comú de resultats i testimonis de projectes subvencionats de diferents àmbits.
"Perquè Barcelona sigui una ciutat pròspera, sostenible i igualitària s'ha d'impulsar el nostre teixit comercial i garantir una ocupació de qualitat. Els ajuts 'Impulsem el que fas' són una eina que ens permeten avançar cap a aquests objectius i ho demostren tots els projectes que hem ajudat des del 2017", ha afirmat la cinquena tinent d'alcalde, Raquel Gil.
Ha afegit que aquesta 10a edició mantindrà l'esperit i es reforçarà amb novetats per adequar-se a "les necessitats actuals de les persones".
IMPULS AL COMERÇ
La iniciativa incorpora des del 2020 una modalitat específica vinculada a la instal·lació de nova activitat econòmica a locals de planta baixa i, fins ara, ha permès obrir 249 negocis nous a Barcelona amb un pressupost de 4,3 milions d'euros per afrontar l'adquisició i reforma del local, a més de la posada en marxa de l'activitat.
Entre 2021 i 2023, l'índex de supervivència a 3 anys d'aquests projectes s'ha situat en el 77,7%, per sobre de la mitjana estatal del 54,5% al cap de 3 anys i del 43,8% al cap de 5, segons l'INE.
Ha afegit que el comerç al detall és la tipologia d'activitat predominant amb 51 projectes finançats, el 74,5% dels quals continuen oberts; i el segueix el sector de l'hostaleria i la restauració, amb 17 projectes i el 77,8% oberts.
Amb un índex de supervivència més alt hi ha les tecnologies de la informació, els serveis a la comunitat, els serveis a les empreses, la salut i ciències de la vida, els serveis personals i la producció creativa i cultural.
Aquesta línia d'impuls s'ha anat adaptant a les necessitats concretes i l'edició del 2025 ha permès activar 9 locals de titularitat municipal per acollir nous negocis, alhora que s'ha vinculat els ajuts als espais de gran afluència per "mantenir i dinamitzar els comerços ja existents", amb 16 beneficiaris.
OCUPACIÓ DE QUALITAT
Quant a l'ocupació de qualitat, el projecte compta amb una modalitat concreta per finançar accions ocupacionals d'entitats especialitzades als districtes i barris prioritaris de la ciutat i dirigides a persones vulnerables.
En aquest sentit, les convocatòries del 2024 i 2025 han donat suport a més de 50 actuacions que han tingut impacte en més de 1.600 persones.
ADAPTABILITAT
El consistori ha recalcat que aquestes actuacions consoliden 'Impulsem el que fas' com una eina de política pública "a mida, capaç d'adaptar-se a les prioritats econòmiques i socials de cada moment i a les necessitats específiques dels territoris".
El programa permet a l'Ajuntament desplegar polítiques municipals a través de projectes impulsats per tercers agents socioeconòmics, amplificant l'impacte i reforçant la corresponsabilitat amb el teixit local.
"Aquesta flexibilitat fa possible incidir en sectors estratègics, col·lectius prioritaris i barris més necessitats, tot això ajustant les modalitats, els criteris i els àmbits d'actuació a la realitat canviant de la ciutat", ha afegit.
Amb tot, el programa ha cofinançat més de 1.400 projectes en les 9 edicions impulsades des del 2017 amb un pressupost de 25 milions d'euros, "contribuint a dinamitzar el teixit econòmic dels barris i a generar oportunitats arrelades al territori".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona