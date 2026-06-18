Barcelona Activa reuneix més de 300 persones en el II Congrés d'Orientació Professional

Hi participen 26 experts de diferents àmbits, com Dionís Guzmán i Pedro Moreno
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Congrés Tècnic d'Orientació Professional de Barcelona, organitzat per Barcelona Activa, ha reunit en la segona edició més de 300 persones al Disseny Hub, i el consistori ha assegurat que la cita es "consolida" com un espai per a la reflexió, el debat i el 'networking'.
El director general de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro, ha reivindicat en la benvinguda al congrés la "importància de l'orientació professional en un escenari de transformació contínua" que ja no passa per les professions, sinó per les habilitats, ha explicat aquest dijous l'Ajuntament en un comunicat.
El congrés ha comptat amb 26 experts de diferents àmbits de l'orientació i amb diversos tallers, activitats i espais de debat per reforçar el paper de l'orientació com a "mecanisme estructural d'acompanyament", no únicament com a servei puntual.
PROGRAMA
La jornada ha començat amb el consultor futurista Dionís Guzmán, que ha defensat que els canvis en el mercat de treball requereixen un acompanyament per anticipar escenaris i facilitar els 'reskilling' i 'upskilling'.
El programa ha seguit amb una 'keynote' de l'especialista en aprenentatge permanent de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Pedro Moreno, que ha destacat l'impacte de les transicions verda i demogràfica en la reconfiguració del treball.
A continuació, ha tingut lloc una taula rodona amb l'excatedràtic de la Universitat de Barcelona (UB), Benito Echevarría; la professora i investigadora Carme Pagès, i la directora de Serveis de Carrera Professional, Brigitte Pérez, totes dues de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
A la tarda, s'han celebrat 2 blocs de coneixement vinculats a reptes clau del sector: el primer, sobre la regularització extraordinària, amb la participació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'Ajuntament de Barcelona i Pimec, i el segon, sobre el nou model d'orientació professional, centrat en l'anticipació.
El congrés forma part de l'estratègia definida en l'acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ) per millorar l'accés de la ciutadania a l'ocupació de qualitat i promoure una equitat més gran en la distribució de recursos ocupacionals i en l'accés al mercat de treball.
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