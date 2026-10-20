Publicat 20/10/2026 17:34

Barcelona Activa publica dues guies per facilitar els tràmits de la regularització extraordinària

Archivo - Regularització extraordinària d'immigrants a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha elaborat dos documents pràctics en forma de guia per explicar els passos a seguir i facilitar els tràmits de la regularització extraordinària de migrants.

La primera és una guia per a les persones sol·licitants en la qual s'explica com consultar l'estat de l'expedient, quins drets es mantenen durant la tramitació i els passos a seguir després d'una resolució favorable, indica el consistori en un comunicat.

També inclou orientacions sobre la incorporació al mercat laboral, la renovació de l'autorització i tràmits relacionats amb el NIE, la Seguretat Social, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la targeta d'identitat d'estranger (TIE).

El segon document és una guia per a empreses que recull les claus per contractar persones que participen en la regularització, detallant la documentació acreditativa, el seguiment dels expedients i els recursos disponibles per facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

Així mateix, les guies indiquen els serveis de suport laboral que ofereixen Barcelona Activa i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), a més dels serveis de gestió del talent i assessorament sobre ajuts i incentius a la contractació de les empreses.

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