Barcelona Activa programa formacions per preparar la ciutadania sobre Intel·ligència Artificial

L'Ajuntament treballa en una mesura de govern per impulsar una estratègia global sobre IA



BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha programat formacions, masterclases i accions divulgatives sobre la Intel·ligència Artificial (IA) i el seu impacte en l'ocupació per preparar a la ciutadania en coneixements sobre aquest mètode.

Segons informa l'agència de promoció econòmica municipal aquest dilluns en un comunicat, ha atès en els últims sis mesos unes 3.000 persones que ja practiquen les seves entrevistes de feina amb IA.

Vol acompanyar a les persones en l'ús de la IA per identificar oportunitats laborals, superar 'chatbots' i robots fent ús d'un currículum intel·ligent, preparar les entrevistes de treball o a treballar la marca personal mitjançant la IA amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats en els processos de selecció.

Amb aquests preceptes, els usuaris de Barcelona Activa ja practiquen les seves entrevistes de feina mitjançant la Intel·ligència Artificial amb un catàleg d'activitats dissenyat per entrenar-se en l'ús d'aquesta tecnologia que s'aplica en les diferents fases de validació de persones candidates.

FORMACIONS AL CIBERNÀRIUM

El Cibernàrium de Barcelona Activa (el servei de formació i divulgació tecnològica) compta amb més de 120 hores de formacions en format presencial o virtual, actualitzades trimestralment, sobre les tendències, els usos i les aplicacions de la IA.

Aquestes formacions estan especialitzades per temàtiques, com l'àmbit del màrqueting i la comunicació, masterclasses com 'storytelling' amb ChatGPT, o les oportunitats i les amenaces de la IA en el periodisme.

A més, aquesta setmana, el campus de programació públic i municipal IT Academy ha obert un nou curs en IA aplicada al negoci, que combina classes magistrals i mentories individuals i es pot sol·licitar a través del Cibernàrium.

LA IA, 'HUB' A escala GLOBAL

A més, l'Ajuntament està treballant en una estratègia global sobre IA en el seu objectiu de promoure la ciutat com a 'hub' de IA a escala global, atraient talent i inversió estrangera.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha explicat que estan treballant en una mesura de govern perquè les noves tecnologies "entrin en el dia a dia de l'Ajuntament i que els processos siguin més ràpids i més eficaços".

"La Intel·ligència Artificial obre moltes portes noves i l'administració pública no pot deixar passar l'oportunitat d'usar totes aquestes possibilitats per ser més eficient", ha afirmat.