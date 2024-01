Barcelona Activa programa cursos gratis el 2024 per als objectius laborals de la ciutadania

La ciutat té la taxa d'ocupació més alta de la seva sèrie històrica: 77,9%



BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha programat per al nou any activitats formatives "públiques, gratuïtes, universals i de curta durada", amb l'objectiu de cobrir les necessitats de la ciutadania davant noves oportunitats en el mercat laboral.

L'agència de promoció econòmica municipal ofereix una mitjana de 40 formacions diàries per a tots els públics, informa aquest diumenge en un comunicat.

Són cursos, tant presencials com en línia, de disseny, digitals, imatge, vídeo, i específics en gestió emocional, emprenedoria, negocis i competències, entre d'altres, per donar més eines i recursos a persones en actiu o que busquen feina.

Barcelona Activa ha destacat que la ciutat té avui la taxa d'ocupació més alta de la seva sèrie històrica: 77,9% (i 76,6% en el cas de la taxa femenina).

CURSOS DESTACATS

Alguns dels cursos són de formació digital, com apps per saber programar, arquitectura SEU, Web 3.0, recursos NFT, Metavers, les noves xarxes aplicades a Blockchain, ChatGPT i nous aliats de la IA en recerca de feina.

En imatge, vídeo, so i disseny destaquen cursos de fotografia perquè les imatges dels productes destaquin en les pàgines web d'empresa, tractament de video, so i disseny o cursos d'imatges aplicades al màrqueting i a les xarxes socials.

Sobre coaching i gestió emocional, hi ha cursos per abordar un canvi professional amb creativitat, iniciativa i innovació; automotivació i la gestió d'emocions; tècniques de coaching i competències transversals per a la feina; comunicació PNL per a professionals; i cursos específics per a joves, dones i professionals sèniors.

Quant a emprenedoria i negocis, hi ha tallers per plantejar models de negoci, sessions de marques i patents, introducció a l'Economia Social i Sostenible i els valors de les empreses; el règim de les persones autònomes; i la gestió financera, entre d'altres.

Respecte a networking, hi ha formació per crear una xarxa de contactes, enfortir les xarxes de contactes a Linkedin, connectar amb el públic jove i descobrir nous estils a TikTok.