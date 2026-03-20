Barcelona Activa porta al Saló de l'Ensenyament la seva oferta en formació i assessorament

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
La cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha visitat aquest divendres el Saló de l'Ensenyament, que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona fins diumenge, i on el consistori mostra l'oferta en formació i assessorament a través de Barcelona Activa.
Gil ha visitat l'expositor de l'agència de desenvolupament econòmic local de l'Ajuntament que enguany té per lema 'No more drama' per cridar a trencar les pors i nervis en aquesta etapa de la formació, informa el consistori en un comunicat.
A l'estand, es dona a conèixer Barcelona Activa com una porta d'entrada per a tota la informació de l'agència i, especialment, sobre cursos gratuïts, ofertes de feina, assessorament empresarial i emprenedoria, i s'adreça a joves, docents i famílies "com una opció en orientació i acompanyament en etapes diferents de la vida".
A la fira també hi és present Joves de Barcelona, el servei d'informació municipal per a joves de 12 a 35 anys, i que ofereix informació, orientació i recursos sobre les diferents opcions formatives per a estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
En aquest espai, professionals especialitzats assessoren sobre itineraris educatius, i també sobre tràmits acadèmics, oportunitats per estudiar i viure experiències a l'estranger i els serveis juvenils a la ciutat, a més de proposar activitats informatives i una exposició interactiva centrada en la presa de decisions.
CONSORCI D'EDUCACIÓ
Gil també ha visitat l'estand del Consorci d'Educació de Barcelona, que enguany detalla les novetats en formació professional (FP) per al curs vinent, com l'especialitzat en el sector ferroviari a l'Institut Pablo R. Picasso i l'ampliació de l'Institut del Disseny i les Arts Gràfiques.
El curs vinent, Barcelona augmentarà en 645 el nombre de places d'FP, fins a les 13.382, en una aposta pel model de la xarxa Be Pro de Formació Professionalitzadora, que "trenca amb la realitat preexistent d'instituts FP atomitzats i aposta per agrupar tota l'oferta d'un mateix àmbit en grans centres propers al teixit professional i productiu dels sectors".
Finalment, Barcelona també mostra en el saló l'oferta de batxillerats públics, que arriba a 19 i facilita la construcció d'itineraris personalitzats i, a través de la diversificació, "permet acostar-se als interessos dels joves".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona