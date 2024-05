Barcelona Activa ofereix subvencions per contractar joves en atur i persones doctorades

Obre la convocatòria de la línia d'ajuts Crea Feina amb 2 milions d'euros



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert aquest dimecres la convocatòria de subvencions Crea Feina Barcelona 2024, amb la qual destina dos milions d'euros a les empreses que contractin joves en atur o facin contractes indefinits a persones doctorades.

Les empreses podran rebre ajuts de fins a 8.000 euros per a cada nou contracte de joves amb menys de 30 anys i de fins a 15.000 euros en el cas de les contractacions de personal investigador amb titulació de doctorat, informa l'Ajuntament en un comunicat.

Així, el programa preveu dues línies d'ajuts per a empreses i entitats que ampliïn la seva plantilla, dotada amb 1 milió d'euros cadascuna.

Una és Crea Feina Joves, per fomentar la incorporació en el mercat laboral de joves amb menys de 30 anys en atur i l'altra Crea Feina Investiga, per contractar personal científic i investigador doctorat per millorar la competitivitat del teixit empresarial.

FORMACIONS PER A INVESTIGADORS

Les contractacions de persones amb títol de doctorat aniran destinades a participar en projectes de recerca, desenvolupament i activitats d'innovació (R+D+i), preferentment en el marc dels sectors estratègics recollits en el Barcelona Green Deal.

A més a més, la línia Crea Feina Investiga oferirà participar en accions formatives que permetin adaptar-se als entorns empresarials i a les seves necessitats.

CONTRACTES INDEFINITS

Per afavorir la màxima participació de les empreses, es limitarà a tres el nombre d'ajuts per a la contractació de joves en una mateixa empresa, i a cinc els ajuts que una mateixa empresa podrà sol·licitar per contractar personal investigador en aquesta convocatòria.

En tots els casos, la persona contractada ha d'estar empadronada a Barcelona i els contractes hauran de ser indefinits i a jornada completa, excepte en els casos de treballadors en situacions de risc d'exclusió social.

SOL·LICITUDS OBERTES FINS A L'OCTUBRE

El període de sol·licituds comença aquest dimecres i estarà obert fins al 31 d'octubre del 2024 amb l'objectiu de poder afavorir la contractació indefinida d'unes 235 persones.

La mesura pretén impulsar el talent juvenil i la competitivitat de les empreses i contempla quantitats superiors en el cas de contractació de dones.

Les anteriors convocatòries del Crea Feina, adreçades a empreses amb capacitat per generar ocupació, han promogut des del 2020 la contractació de 1.681 persones en situació de desocupació per un import total de 9,95 milions d'euros.