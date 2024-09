Barcelona Activa ofereix a partir d'aquest dijous cursos de fabricació de prototips

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ofereix a partir de dijous cursos de fabricació de prototips per a emprenedors i pimes, amb l'objectiu que "apostin per la innovació i que comptin amb més recursos per a la consolidació dels seus projectes", informa en un comunicat aquest dimarts.

L'agència municipal ofereix aquestes formacions de setembre a desembre, al Parc Tecnològic, a Nou Barris.

Els participants podran aprendre a fer servir màquines de prototipat i dominar tècniques avançades com impressió 3D, tall amb làser, programació de microcontroladors, creació de PCB i realització de rèpliques amb motlles de silicona.

Cada setmana, a partir d'aquest dijous, començarà un taller nou dels sis que s'ofereixen: Impressió 3D, Tall Làser, Microcontroladors bàsic (Arduino), Microcontroladors avançat (M0+), PCB i Motlles.

Cada curs, que té places limitades per ordre d'inscripció, comptarà amb dues sessions de 4h en dos dimecres o dijous seguits.