Barcelona Activa ofereix més d'un centenar de nous cursos durant l'estiu

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ofereix un centenar de nous cursos d'estiu per a persones que durant el període vacacional vulguin actualitzar coneixements i preparar-se per al món laboral, especialment en temes tecnològics.

Les formacions poden seguir-se presencialment des dels equipaments de la ciutat i, en molts casos, també de forma telemàtica, informa Barcelona Activa en un comunicat aquest diumenge.

La regidora de Promoció Econòmica i Treball, Raquel Gil, ha destacat que "s'ha demostrat que una societat formada en aquells àmbits que més demanden les empreses és una societat més competitiva".

Ha defensat que Barcelona Activa ha posat a "l'abast de tota la ciutadania diferents cursos, presencials i online, per poder avançar en coneixements, tenir millors currículums i arribar a les entrevistes de treball amb majors garanties d'èxit".

CURSOS DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA

Els cursos de formació tecnològica se centren en temàtiques com l'administració electrònica i gestions online segures; intel·ligència artificial; eines que faciliten l'elaboració de textos i la creació d'imatges i els drets d'autoria i coneixements dels límits legals.

També se centren en la creació de pàgines web --des de Wordpress i e-commerce amb Shopify a formacions de big data-- i de màrqueting digital, comunicació, 'stortytelling' i programació web.

A més, els joves podran beneficiar-se de l'espai Jo+, habilitat amb dispositius electrònics, enregistrament de videocurriculums i simulador d'entrevistes per preparar el seu currículum.

BORSA DE TREBALL I SUPORT EMOCIONAL

Els punts d'informació per a l'orientació i cerca d'ocupació continuen oberts a l'estiu i diversos equipaments acolliran sessions informatives sobre els recursos de Barcelona Activa per a la cerca d'ocupació, així com activitats per donar-se d'alta a la borsa de treball, la Plataforma Empresa-Ocupació, i accedir a les ofertes amb vacants vigents.

També estarà disponible el servei de suport psicològic per ajudar les persones que ho necessitin a l'hora d'enfrontar-se al repte de trobar feina.