Barcelona Activa ofereix més de 100 formacions tecnològiques de curta durada

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa, a través del centre de formació tecnològica Cibernàrium, ofereix un catàleg de més de 100 formacions tecnològiques de curta durada aquest estiu en format asincrònic perquè l'alumne es pugui formar des d'on vulgui i avançar al seu ritme.
Tots els cursos són gratuïts (d'entre 1 i 6 hores amb una oferta total que arriba a les 270 hores) i orientats a oferir una formació accessible per a persones que desitgen adquirir competències bàsiques, conèixer el funcionament del programari habitual o millorar el seu perfil professional, ha informat Barcelona Activa en un comunicat aquest dilluns.
Aquest catàleg de propostes formatives, pensades per actualitzar competències digitals abans de l'inici del nou curs i reforçar l'ocupabilitat, es complementa amb 15 activitats més que es podran seguir des de l'Aula Virtual i en directe, amb 10 cursos presencials durant el mes d'agost i, en el seu conjunt, s'ofereixen 400 places amb 110 hores de formació.
IA COM A EIX TRANSVERSAL
Entre les temàtiques destacades d'aquest estiu hi ha la intel·ligència artificial, que es consolida com un eix transversal del programa: el catàleg inclou formacions sobre IA generativa, creació de 'chatbots', ús pràctic de ChatGPT i altres assistents, a més de cursos que aborden l'impacte de la IA en la presa de decisions, anàlisi de dades, màrqueting digital o desenvolupament de productes.
Es proposen activitats que combinen IA amb eines creatives i de productivitat, com el disseny de continguts, el 'branding' digital o l'automatització de tasques per ajudar professionals i emprenedors a incorporar aquesta tecnologia a la seva activitat quotidiana "amb criteri i seguretat".
ALTRES ÀREES A PART DE LA IA
El catàleg de cursos també abasta altres àrees "molt diverses i altament demandades" en el mercat laboral com l'anàlisi i visualització de dades, ciberseguretat, programació, desenvolupament web, màrqueting i comunicació digital, productivitat personal i treball col·laboratiu en entorns del núvol, entre d'altres.
Les formacions permeten, per exemple, introduir-se en l'ús d'eines d'anàlisi de dades, entendre els fonaments de la ciberseguretat, millorar la presència digital d'un negoci, aprendre llenguatges de programació o obtenir més rendiment de plataformes de treball, sempre en format flexible i autoorganitzat.
CATÀLEG DEL CIBERNÀRIUM
El catàleg del Cibernàrium compta amb una àmplia oferta d'activitats íntegrament asincròniques: vídeos, material interactiu, exercicis i recursos d'autoaprenentatge disponibles en línia, sense horaris fixos ni sessions en directe obligatòries.
Les activitats combinen mòduls breus, continguts pràctics i exemples aplicats perquè els participants puguin incorporar immediatament els aprenentatges als seus projectes professionals, negocis o cerques de feina.
12.700 ALUMNES EL 2025
Al llarg del 2025, el Cibernàrium va formar més de 12.700 persones entre totes les propostes de capacitació, les quals formen part de l'estratègia d'impuls en l'àmbit digital, un sector identificat com estratègic per al creixement econòmic de la ciutat i l'accés a una ocupació de qualitat.
Les inscripcions a les activitats del Cibernàrium es poden gestionar en línia a través del web de Barcelona Activa - Cibernàrium, en el qual es pot consultar el detall dels continguts, la dedicació estimada i el nivell recomanat per a cada curs.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona