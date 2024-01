Barcelona Activa ofereix beques i contractes laborals a joves a través dels Tallers d'Oficis

Preveu cobrir fins a 56 places amb projectes de formació i treball remunerats



BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, a través dels programes de formació i treball per a joves Tallers d'Oficis, ofereix beques i contractes laborals per millorar la preparació professional i la inserció laboral de joves amb menys de 30 anys.

El programa combina un màxim de sis mesos de pràctiques becades i sis mesos de contracte laboral i s'adreça a joves en atur i inscrits en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació, informa aquest dijous l'agència municipal de promoció econòmica en un comunicat.

Aquest 2024, Barcelona Activa té previst cobrir fins a 56 places amb projectes de formació i treball remunerats mitjançant els Tallers d'Oficis, i afavorir que els joves trobin la seva vocació en diferents oficis i es puguin dedicar al que els agrada.

Les pràctiques amb contracte comencen el dimarts 16 de gener, duren un any i les inscripcions i sol·licituds per participar-hi es mantindran obertes fins a exhaurir les places, entre les quals destaquen les formacions sobre medi ambient, luminotècnia o decoració d'art floral.

La regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha valorat "la importància per als joves d'aquest tipus de tallers" perquè podran acreditar mig any de feina quan les empreses els demanin experiència i, alhora, podran trobar vocacions i guanyar experiència en oficis necessaris per al mercat de treball.