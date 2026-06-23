Actualitzat 23/06/2026 12:05

Barcelona Activa ofereix 380 places de formació tecnològica per a docents i casals STEAM a infants

Una docent i una alumna del programa Estiu TIC de Barcelona Activa
BARCELONA ACTIVA

El programa Estiu TIC compta amb 20 activitats i 375 hores de formació

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha obert aquest estiu una nova edició d'Estiu TIC amb 380 places destinades a la formació tecnològica certificada per a docents i casals STEAM per a infants, ha informat l'agència municipal en un comunicat aquest dimarts.

Aquesta iniciativa agrupa un total de 20 activitats formatives i lúdiques que sumen 375 hores de formació vinculades a la innovació pedagògica i la tecnologia.

El programa es desenvolupa durant el mes de juliol al nou Pol de Talent Digital, al Parc Tecnològic de Nou Barris de Barcelona.

El projecte es divideix en 3 línies d'actuació principals: un casal tecnològic per a menors d'entre 6 i 12 anys; formació específica en fabricació digital per a docents del districte, i un catàleg de cursos TIC certificats per al professorat en general.

INFANTS DE 6 A 12 ANYS

El casal tecnològic EstàsON compta amb 2 edicions: una per a infants de 6 a 8 anys (del 29 de juny al 3 de juliol) i una altra per al tram de 9 a 12 anys (del 6 al 10 de juliol).

Les activitats es fan en horari de matí al Cibernàrium Nou Barris i aborden temàtiques com la robòtica, la intel·ligència artificial, el pensament computacional i la salut digital.

L'objectiu d'aquests tallers és fomentar les vocacions STEAM i l'ús crític de la tecnologia mitjançant metodologies pràctiques i visites als equipaments del Parc Tecnològic.

FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT

Per als docents de Nou Barris, s'ofereix una formació de 15 hores en fabricació digital entre l'1 i el 10 de juliol.

Els participants treballaran amb maquinària real, com impressores 3D i talladores làser, en format mixt d'aula virtual i sessions als Ateneus de Fabricació.

Paral·lelament, s'imparteixen 17 cursos TIC certificats de 20 hores en format virtual, reconeguts per la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, i que cobreixen àrees que van des de la ciberseguretat i l'anàlisi de dades fins a la creació de recursos gràfics i l'ús de la IA a l'aula.

APOSTA PEL TALENT DIGITAL

Amb el programa Estiu TIC, Barcelona Activa vol reforçar el talent digital de la ciutat i acompanyar el sector educatiu en la incorporació d'eines innovadores.

La inscripció per a totes les activitats, que tenen places limitades, s'ha de formalitzar a través del web del Cibernàrium de Barcelona Activa.

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