Barcelona Activa obrirà les portes del 4YFN a 35 start-ups per impulsar els seus projectes

Podran mostrar les seves propostes i connectar amb inversors i clients potencials

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha explicat aquest divendres que l'agència de promoció econòmica de la ciutat "obrirà les portes" del 4 Years From Now (4YFN) a 35 start-ups perquè puguin mostrar les seves propostes i connectar amb inversors i clients potencials.

En un comunicat, Gil ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona acompanya l'ecosistema emprenedor per "consolidar i impulsar els seus projectes de valor capaços de generar impacte positiu i ocupació de qualitat" a la ciutat.

L'estand de Barcelona Activa tindrà més de 200 metres quadrats i estarà dedicat a l'emprenedoria, i posarà el focus en l'accés a diferents fórmules de finançament, les empreses 'deep-tech' i de la salut, i l'experiència d'usuari com la "clau de l'èxit" tant de les empreses que ofereixen productes físics com d'aquelles que ofereixen experiències de compra o serveis digitals.

775 START-UPS EN 10 ANYS

L'agència de promoció econòmica ha atès en els 10 últims anys un total de 775 start-ups, la qual cosa suposaria un 54% de les situades a la capital catalana.

Gairebé el 50% de les start-ups ateses en aquesta dècada han estat allotjades en alguns dels espais de 'coworking' o incubació de Barcelona Activa, "fet que les integra en un ecosistema d'innovació i emprenedoria capaç de generar sinergies entre start-ups, però també obre la porta a serveis d'alt valor com UX Lab i augmenta les possibilitats d'accedir a finançament".

Gil, que també és regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, ha detallat que el 51% de les start-ups ateses en l'últim any per Barcelona Activa es van crear fa menys de 5 anys i estan, sobretot, en fase 'seed' o en 'early stage' iniciant la seva comercialització.

"En aquestes fases, les empreses i els emprenedors necessiten optimitzar al màxim els seus recursos per aconseguir escalar el projecte establint una estratègia de monetització i comercialització eficient, captant el finançament necessari en el moment precís i connectant amb l'ecosistema per aprofitar totes les sinergies possibles", ha afegit.

LA IA, OMNIPRESENT

La intel·ligència artificial (IA) estarà "omnipresent" a l'espai de Barcelona Activa a través de la proposta de Keybotics, una de les tres empreses que formaran part del ja tradicional 'showroom' experiencial dels estands de l'Ajuntament de Barcelona.

A Keybotics l'acompanyaran altres start-ups com Nixi for Children, que fa servir la realitat virtual per "ajudar a reduir l'ansietat que provoquen els moments més durs dels tractaments mèdics" per als més petits, i Union Avatars, una solució per a la creació i monetització d'avatars en l'ecosistema digital.

A més de les empreses presents al 'showroom', Barcelona Activa també acompanyarà 32 start-ups a l'Espai Village: AgoraTechAI, Airlingo, ChattyHiring, E-Pitinglish, Feeder, Laia Hub Analytics, Lernmi, Live Fresh Biotech, Lizcore, Metly, My Luno AI, Ok Clinker, One hub energía, Play Your Brand, Remote Tech Solutions, Zenit Solar Tech, Analytics 4 People, Bamboleo Talk, Beat Bureaucracy, Beder, Lead2Team, Levelab Technologies, Metascan, Myalbatross, Ovianta Technologies, Reality Telling, Salssa Enterprises, Sycai Medical, Techwiich, Tracks CO2, Waital i Wow Technology Barcelona.

ÀGORA

L'espai Àgora acollirà sessions sobre diferents temes d'interès per a l'ecosistema, com la taula 'Opportunities in 2025 for Space Startups' i un bloc especialment dedicat a l'emprenedoria femenina amb tres sessions.

Barcelona Activa també tindrà presència a diferents taules als escenaris del 4YFN, i l'economia de les cures "serà la protagonista" de la sessió 'Technological solutions for care challenge".

Així mateix, l'estand de l'agència de promoció econòmica comptarà amb un Food Corner que oferirà degustacions gratuïtes de productes d'emprenedors de la ciutat com Segundo plato, Garage Beer, The Buttery group, Cupcakemoka Bakery, Bombo Pastry, Salssa i l'associació CAVA women.