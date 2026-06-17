Barcelona Activa obre una nova convocatòria del programa 'Impulsem el que fas' amb 2,7 milions

BARCELONA ACTIVA - LAURA SORIANO - Arxiu
N'augmenta el pressupost un 9,4% respecte a l'any 2025
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert una nova convocatòria del programa 'Impulsem el que fas', la desena des que es va impulsar per primera vegada, i que posarà a disposició de l'economia local un total de 2,7 milions d'euros, ha informat aquest dimecres el consistori en un comunicat.
La cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha afirmat que aquests ajuts s'han consolidat com una eina "clau" per reforçar l'economia de proximitat, generar ocupació de qualitat i acompanyar projectes que donen resposta a necessitats reals dels barris.
En aquesta edició, la modalitat de nova activitat econòmica en parades de mercats municipals compta com a novetat amb un pressupost propi de 80.000 euros per facilitar l'activació de fins a 10 parades.
També s'amplia el suport als negocis de proximitat en zones d'alta influència turística, augmentant l'import dels ajuts per al comerç ja existent i s'inclouen el turó de la Rovira, el passeig de Gràcia, el Casc Antic, el Gòtic i la Barceloneta com a nous espais de gran afluència (EGA).
Aquestes zones s'afegeixen a les de la Sagrada Família, el Park Güell i la Rambla i el seu entorn presents el 2025, en un reforç que el consistori ha apuntat que s'alinea amb l'estratègia de suport al sector comercial dins la Capitalitat Europea del Comerç Local de Barcelona.
OCUPACIÓ DE QUALITAT
La convocatòria del 2026 també augmenta el suport a iniciatives de foment de l'ocupació de qualitat, doblant l'import màxim subvencionable, "per donar suport a entitats i persones migrants en el procés de regularització extraordinària".
Alhora, s'incrementa la modalitat d'innovació en el sector de les cures, que passa a incloure el conjunt del sector i no només les empreses centrades en les cures en l'envelliment.
D'altra banda, les subvencions mantenen la prioritat de projectes amb impacte econòmic i social als territoris amb indicadors socioeconòmics "desfavorables", com Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó.
L'agència ha afegit que des que es va posar en marxa el 2017 el programa ha finançat prop de 1.400 projectes i s'han invertit 24,7 milions d'euros en el teixit socioeconòmic local.
8 MODALITATS
La convocatòria s'estructura en 8 modalitats i 24 submodalitats, amb un catàleg de 64 actuacions subvencionables, mentre que cada projecte només pot optar a una modalitat i una submodalitat, amb un màxim de dues actuacions que s'han d'iniciar el 2026 i tenir una durada màxima de 12 mesos.
Les primeres modalitats se centren a "activar i protegir el teixit comercial i econòmic de proximitat, fomentant la posada en marxa de nova activitat econòmica a locals buits de planta baixa, parades de mercat municipal i locals municipals".
La segona modalitat manté el suport a l'economia social i la tercera el foment de l'ocupació de qualitat al territori; mentre que la quarta va en relació amb la innovació social i tecnològica en el sector de les cures.
La cinquena és la que té a veure amb l'alimentació sostenible i el consum responsable, i l'última és la de 'Dones Lidera', novetat de l'any anterior que es manté per "acompanyar el creixement professional de les dones en l'emprenedoria, la consolidació empresària o la carrera professional per reduir les desigualtats de gènere".
El període de presentació de sol·licituds s'ha obert aquest dimecres fins al 17 de juliol i les subvencions s'atorgaran fins a acabar el pressupost disponible de cada modalitat mitjançant un procediment de concurrència no competitiva en el qual l'ordre de lliurament es determinarà per sorteig entre les sol·licituds.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona