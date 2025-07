Barcelona Activa obre les inscripcions per participar en el Barcelona Deep Tech Summit 2025

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha obert aquest dimarts les inscripcions per assistir i participar en el Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) 2025, un congrés impulsat per l'Ajuntament de Barcelona que celebrarà la 4a edició del 4 al 6 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

El consistori ha informat en un comunicat que l'esdeveniment es desenvoluparà en paral·lel a l'Smart City Expo World Congress i preveu reunir més de 2.500 persones de l'ecosistema emprenedor i tecnològic.

Segons Barcelona Activa, el BDTS centrarà el seu programa a inspirar, connectar, mostrar i crear amb l'objectiu d'"accelerar la transferència de coneixement científic al mercat i fomentar la creació de noves empreses tecnològiques".

La trobada comptarà amb més de 70 ponents i 50 start-ups i spin-offs que treballen en àmbits com la intel·ligència artificial, la robòtica, la biotecnologia, els materials avançats o la computació quàntica, i el consistori recomana inscriure's amb antelació per l'aforament limitat.

Les start-ups participants abordaran reptes com la transició energètica, la gestió eficient de l'aigua, la reducció d'emissions o l'envelliment saludable.