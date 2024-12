Barcelona Activa lliura certificats als 56 joves participants del Taller d'Oficis

Ja s'han obert les preinscripcions de l'edició 2025 per a menors de 30 anys en atur

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha clausurat aquest dimecres al Parc Tecnològic de Nou Barris el Taller d'Oficis d'aquest any, lliurant els certificats als 56 joves participants en el projecte.

L'objectiu d'aquests programes de formació i treball és millorar la preparació professional i la inserció laboral de menors de 30 anys, informa en un comunicat Barcelona Activa, que ha estat representada en l'acte amb tot l'equip d'aquest projecte.

27% JA INSERITS

En el Taller d'Oficis 2024 ja s'han inserit el 27% dels participants, "xifra que fa preveure un alt grau d'èxit" d'aquesta edició.

En la passada edició, el 75% dels participants van trobar feina abans de 6 mesos un cop acabat el programa i un altre 10% va reprendre els seus estudis: així, el 85% "van aconseguir un canvi significatiu en les seves perspectives laborals" després del Taller.

PRÀCTIQUES I CONTRACTE

Els tallers combinen un màxim de 6 mesos de pràctiques becades i 6 mesos de contracte laboral, i destaquen dos itineraris: el Taller d'Oficis Barcelona per la Natura i el Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives.

El primer forma en medi ambient i creació, amb la intervenció a parcs, boscos i àrees verdes periurbanes, accions de sensibilització a la ciutadania per afavorir la sostenibilitat, i intervencions amb decoracions florals en actes culturals de la ciutat.

El segon dona formació i experiència en l'àmbit tècnic de la creació i serveis relacionats amb arts escèniques i esdeveniments, "sector d'especial interès, tenint en compte l'ampli ecosistema cultural de la ciutat".

COL·LABORACIONS MUNICIPALS

Per a les pràctiques professionals i el contracte laboral, l'ecosistema municipal col·labora amb Barcelona Activa: per exemple, des de les últimes edicions hi col·laboren la festa major de la Mercè, la festa de Corpus i Escena Nord, i en aquesta edició s'hi han incorporat el Museu Jardí Botànic i la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, entre d'altres.

Les preinscripcions per al Projecte 2025 ja estan obertes per a menors de 30 anys en atur i inscrits en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació.