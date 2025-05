Barcelona Activa llança un web municipal amb IA per impulsar l'ocupació de qualitat

Reflecteix 1.700 ocupacions, el mercat laboral segons categories professionals i els sectors estratègics

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha llançat la plataforma Web Barcelona Activa Treball, amb continguts i eines tecnològiques (inclosa la IA) per impulsar l'ocupació de qualitat, informa aquest dimarts en un comunicat.

Barcelona Activa integra per primera vegada la IA en un web per "millorar exponencialment" el servei donant recursos i assessorament adaptat a les necessitats de cada usuari, ja que la IA integra en temps real informació per als interessats.

El web s'estructura en una doble navegació: des d'un menú convencional, i des de la 'home' a través de tres blocs: 'Vull trobar una feina, però no sé per on començar', 'Vull potencial la meva recerca de feina' i 'Vull formar-me'.

Integra tot el contingut i serveis per a les persones que cerquen feina o que estudien un canvi de rumb: per a això, reflecteix les possibilitats del mercat laboral i com cada perfil les pot aprofitar, i incorpora una secció sobre el mercat de treball i la realitat econòmica de la ciutat.

CATÀLEG AMB ASSISTENT VIRTUAL

S'inclou un catàleg amb més de 1.700 ocupacions (amb els coneixements i les competències associades), un mapa d'indicadors del mercat de treball de cada categoria professional a Barcelona ciutat, una radiografia dels sectors amb més capacitat per generar ocupació de qualitat, i eines i recursos per optar a una posició.

Cada fitxa detalla informació dels coneixements requerits per al lloc concret, a més de les competències tècniques, digitals i personals necessàries; i el catàleg d'ocupacions radiografia la demanda a Barcelona de cada categoria professional.

S'accedeix al catàleg amb un assistent virtual on s'introdueix l'ocupació d'interès per consultar la fitxa o bé els coneixements o bé les competències del perfil, i aleshores el xat proposa ocupacions.

El web afegeix informació de sectors estratègics amb alta capacitat d'ocupació de qualitat, com Ciències de la Salut i la Vida, TIC o Indústria 4.0.

Sobre formació, s'ofereixen activitats que incorporen IA per ajudar a definir l'objectiu professional de l'usuari, preparar la seva candidatura i optimitzar el seu perfil en les xarxes socials; i hi ha un catàleg d'activitats de 'reskilling' i 'upskilling' per adquirir coneixements i competències que demanen sectors estratègics de la ciutat.

La IA també ofereix traducció automatitzada de continguts i supervisada per experts en traducció, per disposar del web en català, castellà i anglès.

RAQUEL GIL I LORENZO DI PIETRO

La regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha dit que el web vol aprofundir en el compromís municipal amb l'ocupació de qualitat, donant suport a qui cerca feina, a qui vol millorar la seva formació, als orientadors professionals i a les empreses que demanen talent.

A més a més, el web "es consolidarà com un observatori del treball a Barcelona, proporcionarà dades de valor que permetin identificar tendències i necessitats" del mercat laboral, ha afegit.

LA IA "NO SUBSTITUIRÀ" ELS TÈCNICS

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha assegurat que la IA del web "no substituirà" la feina dels equips tècnics, sinó que millorarà l'accessibilitat i la qualitat dels seus serveis.

Barcelona Activa Treball és el portal de Barcelona Activa amb més visites, aglutina el 36% dels usuaris de tots els webs d'aquesta agència municipal de promoció econòmica: el 2024 va atendre més de 730.000 usuaris, que amb les noves funcionalitats preveuen superar àmpliament.