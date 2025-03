Barcelona Activa invertirà 130 milions a impulsar el desenvolupament econòmic de 6 districtes

Ho farà a través dels Plans de Desenvolupament Econòmic 2024-2027

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, invertirà 130 milions d'euros a 6 districtes de la ciutat per impulsar-ne el desenvolupament econòmic, en el marc de la nova edició dels Plans de Desenvolupament Econòmic 2024-2027 (PDE), que comptaran amb una assignació pressupostària un 18% superior a l'anterior.

Ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa la regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, al costat del director general de l'agència de desenvolupament econòmic, Lorenzo Di Pietro, i la directora executiva d'Ocupació, Maria Àngels González.

Concretament, els PDE s'impulsaran als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí, Horta-Guinardó i Ciutat Vella, que són els 6 districtes que presenten indicadors socioeconòmics inferiors a la mitjana, i que per això compten amb aquesta atenció "prioritària" per atendre les seves necessitats específiques.

Els PDE s'aprovaran durant el mes de març com a mesures de govern en les sessions plenàries de districte, excepte el de Sants-Montjuïc, que ja hi va donar llum verda al desembre.

La presentació, que s'ha fet a l'edifici Bloc4BCN, ha comptat amb una taula d'experiències en la qual 4 persones de 4 entitats diferents han compartit com ha estat la seva respectiva aportació.

RAQUEL GIL

Gil ha posat en valor que aquest increment del 18% servirà perquè els plans funcionin com un full de ruta que ajuda a aterrar què es farà als barris i els districtes durant els pròxims anys, amb l'objectiu que grans temes de ciutat "comencin a caminar des de la proximitat".

D'altra banda, la presidenta de Barcelona Activa ha recalcat que es tracta d'una eina que ajuda a generar activitat i ciutat, perquè sigui més cohesionada, forta i econòmicament més diversa, textualment.

Di Pietro ha expressat que els PDE van acompanyats d'un diagnòstic que no es fa des d'un despatx, sinó prop de la ciutadania per detectar quins són els principals punts forts.

"Són un instrument essencial per oferir un servei públic i reequilibrar les desigualtats. Volem treballar des de la proximitat perquè els districtes assoleixin els mateixos indicadors de salut econòmica que la resta", ha dit.

SINGULARITZAR NECESSITATS

Els plans comparteixen 3 eixos estratègics: foment de l'ocupació de qualitat i mercat de treball; promoció del comerç, serveis i mercats municipals, i suport a l'activació econòmica del territori.

No obstant això, per singularitzar i caracteritzar cada PDE a les necessitats de cada districte, s'afegeixen particularitats; a Ciutat Vella i Sants-Montjuïc es decideix abordar el retorn social al territori del turisme i els esdeveniments; Sant Martí posa el focus en el desenvolupament dels barris de l'àmbit del Besòs, i Sant Andreu en l'impuls de sectors com el tèxtil i l'economia circular.

D'altra banda, Nou Barris desenvolupa un pla especial per referenciar els seus actius en el sector tecnològic i, finalment, Horta-Guinardó destaca per la detecció de vies de col·laboració amb sectors de la salut, esports i cultura.

SANTS-MONTJUÏC ACTIVA

Durant la presentació s'ha destacat especialment com els PDE han ajudat a posar en marxa el Sants-Montjuïc Activa, un equipament de proximitat que acosta a la ciutadania del districte els serveis d'ocupació i atenció de Barcelona Activa.

De fet, González ha destacat que aquest espai ha atès des del maig del 2024 un total de 1.700 persones --el 60% de les quals dones-- i ha comptat amb 2.600 participants en les diferents activitats de l'equipament.