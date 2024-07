Barcelona Activa inverteix un milió d'euros en el fons de salut digital de CRB Health Tech

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha invertit un milió d'euros en el fons CRB Digital Health III especialitzat en salut digital, de la gestora CRB Health Tech, que obre una delegació a la capital catalana per gestionar-lo.

El fons ha arribat als 20 milions d'euros en el seu primer tancament (al maig) i compta amb inversors com Sanitas i CBNK, i socis del sector farmacèutic i bancari, ha informat CRB Health Tech en un comunicat aquest dimecres.

La seva estratègia d'inversió se centra en empreses de salut digital en fase comercial o a punt de comercialitzar els seus productes i serveis.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha destacat que "la salut digital és un sector clau per al futur de Barcelona i l'associació amb CRB genera unes sinergies ideals per a la ciutat".

Per la seva banda, el soci general de CRB Alejo Costa ha assenyalat que el fons té com a objectiu arribar als 50 milions d'euros i que es preveu que el sector de la salut digital "creixerà a més del 20% anual en la pròxima dècada, impulsat per innovadores companyies emergents".