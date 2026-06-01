Barcelona Activa incorpora l'FP i l'economia de les cures als ajuts Crea Feina

El programa preveu incorporar més de 200 persones amb contractes indefinits a Barcelona
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa ha presentat una nova edició del programa de subvencions Crea Feina, dotat amb 2 milions d'euros, i hi ha afegit les respectives línies per al sector de l'economia de les cures i per als estudiants d'FP dual.
La cinquena tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afirmat aquest dilluns que generar ocupació de qualitat és un dels grans compromisos municipals i ha remarcat la importància que els ajuts s'adaptin cada any a les "necessitats reals de la ciutadania, empreses i la ciutat", informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Ha afegit que el sector de l'economia de les cures té una "gran capacitat d'impacte social i econòmic", i que també volen ajudar els joves de l'FP a afrontar la seva entrada al mercat laboral.
FACILITAR CONTRACTES A BARCELONA
L'edició 2025 de la subvenció va facilitar crear 202 contractes indefinits en 153 empreses de la ciutat, majoritàriament petites i mitjanes, amb un pressupost d'1,7 milions d'euros.
Per al programa d'aquest any, el consistori preveu repetir la incorporació de més de 200 persones amb contractes indefinits i a jornada completa.
ECONOMIA DE LES CURES
La nova línia destinada a l'economia de les cures està destinada a empreses que promouen la innovació i les tecnologies assistencials i que "aporten nou coneixement per respondre als reptes actuals del sector".
Amb un pressupost de 250.000 euros, la modalitat preveu la contractació indefinida amb un salari mínim de 35.000 euros bruts anuals per incorporar "talent transformador que desenvolupi solucions innovadores".
LÍNIA PER A FP
Quant a la línia per a FP, pretén reforçar la connexió entre el talent emergent i les empreses amb necessitats de perfils tècnics especialitzats.
Els ajuts connectaran tots dos àmbits i reduiran els desajustaments entre l'oferta formativa i la demanda de professionals, contemplant contractes per a un mínim de 12 mesos i amb una jornada de com a màxim el 60%, amb un pressupost de 100.000 euros.
CONSOLIDACIÓ DE LES ALTRES LÍNIES
Crea Feina, a més de les dues noves línies, consolida les convocatòries anteriors per incorporar professionals de manera indefinida, a jornada completa i amb sous que garanteixin una ocupació de qualitat.
La línia Inclusiva facilita la contractació de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral, en atur i en situació de vulnerabilitat social, amb la qual preveu inserir 160 persones amb un pressupost d'1,1 milions.
El Crea Feina d'Economia Social i Solidària vol afavorir la incorporació de talent estratègic per desenvolupar projectes d'expansió o enfortiment organitzacional amb una partida de 250.000 euros.
I la modalitat de Crea Feina Investiga compta amb un paquet de 250.000 euros per contractar perfils de recerca amb titulació de doctor o cursant estudis de doctorat.
IMPORT DE LES SUBVENCIONS
L'import de les subvencions variarà entre els 6.000 i els 12.000 euros segons la modalitat, amb la possibilitat d'aconseguir una ajuda de fins a 15.000 euros en el cas de la contractació de dones.
En tots els casos, els ajuts volen fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat, i que les empreses i organitzacions que vulguin incorporar persones a les seves plantilles estiguin establertes a la ciutat o a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB).
El període de contractació subvencionable va de l'1 de gener al 30 de setembre del 2026, amb un màxim de 5 contractes per empresa.
COMPETITIVITAT DEL COMERÇ
El programa s'emmarca en l'estratègia municipal per, a més d'impulsar l'ocupació de qualitat, reforçar la competitivitat del teixit empresarial.
Així, el comerç ha estat el principal beneficiari del programa en les últimes edicions, ja que entre 2024 i 2025 es van atorgar 114 subvencions al sector per un import de 864.000 euros.
A més a més, en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local 2026 que acull Barcelona, aquestes subvencions reforcen el suport a un sector "clau", tant des del punt de vista econòmic com identitari de la ciutat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona