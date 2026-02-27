Barcelona Activa impulsarà 5 start-ups en el 4YFN i 24 més a l'Espai Village durant l'MWC

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
En els 20 anys de la fira, Barcelona Activa ha acollit més de 450 empreses
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsarà l'activitat de 5 start-ups en el Four Years From Now (4YFN) i 24 més a l'Espai Village del Mobile World Congress (MWC), que se celebra de dilluns a dijous vinent al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Aquestes gairebé 30 companyies s'uniran a les més de 450 empreses emergents que ha acollit Barcelona Activa des que l'MWC va aterrar a la ciutat fa 20 anys i que l'han consolidat com el cinquè ecosistema emprenedor de la Unió Europea i el setè del món, indica el consistori en un comunicat.
RAQUEL GIL
La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha celebrat que durant aquestes dues dècades l'ecosistema ha madurat i ha guanyat atractiu "tant per a les persones inversores com per al talent, que veuen Barcelona com una ciutat innovadora, tecnològica i amb una sòlida base científica".
També ha destacat el paper de l'agència municipal en el desenvolupament d'aquesta idiosincràsia com a referent per les start-ups, ja que el 40% de totes les que s'han originat a Barcelona han passat per les seves mans en alguna etapa de la seva trajectòria.
Seguint amb aquest objectiu, el consistori tornarà a participar en el 4YFN, amb un estand de més de 200 metres quadrats dividit en un espai àgora, on les diferents empreses compartiran la seva visió sobre tendències tecnològiques i d'inversió, un espai expositiu sobre els serveis de Barcelona Activa i un 'showroom' sobre les empreses que han format part de l'agència.
START-UPS
La directora d'Emprenedoria de Barcelona Activa, Montse Basora, ha recordat que al principi les empreses emergents que treballaven amb ells basaven el seu negoci en llocs web i programari, després hi va haver un repunt de l'e-commerce i les apps, mentre que ara "el 'deep tech', els emprenedors amb base científica, estan liderant el canvi".
Holded, Signaturit, Bitmetrics o Heura són algunes de les empreses que han fet els seus primers passos sota el guiatge de Barcelona Activa, a les quals enguany esperen unir-se Mica Eco, The Balence Phone, Vrain, Hoop Slam i Safe Hands, que protagonitzaran l'estand de l'agència en el 4YFN.
TALENT FEMENÍ
La directora d'Empresa i Emprenedoria de Barcelona Activa, Itziar Blasco, ha destacat que el "'deep tech' és un dels àmbits on més s'està notant l'entrada de nou talent femení", especialment en el sector de la salut, en el qual la seva presència és notablement superior que en altres sectors.
Per aquesta raó, el lideratge femení en les 'deep tech' serà un dels temes de debat de l'àgora del 4YFN, amb una taula rodona que se celebrarà dilluns a les 16.20 amb la fundadora i CEO de Roka Furadada, Judit Camargo, la CEO de Sycai Medical, Sara Toledano, i la CEO de Tetrax, Marta Vizcaíno.
Actualment, el 60% de les persones que participen en els programes i serveis per al foment de l'emprenedoria a Barcelona Activa són dones, i el 38% de les empreses situades a l'StartupLab de Glòries tenen una dona en l'equip fundador, la xifra més alta de la història de l'entitat.
ACTIVITATS DESTACADES
Altres propostes destacades de Barcelona Activa en el marc del 4YFN són les 'pitching sessions' de dimarts a les 14.30 i les 15.30, i la sessió 'Funding Deep Tech: Lessons from Both Sides of the Term Sheet', que se celebrarà dimecres a les 11.00 al Sabadell Stage, sobre les particularitats del finançament en projectes de base científica i tecnològica.
La presència de Barcelona Activa en el 4YFN 2026 es completarà amb activitats paral·leles a diversos espais de l'MWC, com el Talent Arena de Fira Montjuïc i el Beat Barcelona de Fira Gran Via, a més de diverses sessions dedicades al talent digital, l'economia d'impacte, la internacionalització de l'ecosistema Barcelona-Catalonia i la presentació de casos d'èxit impulsats des de la ciutat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona