Barcelona Activa impulsarà cada any la carrera de 3.000 dones al nou espai Lidera

L'Ajuntament invertirà 1,5 milions anuals en aquest nou pol d'activitat econòmica
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha presentat aquest dimecres el nou pol d'activitat econòmica Lidera, que preveu impulsar cada any la carrera professional de 3.000 dones treballadores, emprenedores i directives.
La tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, que ha inaugurat l'espai, ha explicat que Lidera té com a objectiu promoure el creixement econòmic de la ciutat "tenint en compte les dones" i dotant-les d'un lloc on enfortir-se.
"Ens presentem a les dones de la ciutat per dir que aquest és un espai on la promoció econòmica està amb elles", segons Gil, que ha convidat les barcelonines a multiplicar la seva presència en tots els àmbits, creant referents per a les més petites.
Ha reivindicat que Lidera "no és un espai per parlar de coses de dones", sinó per enfortir el seu coneixement, crear complicitats i consolidar la seva posició en el sector professional i en la direcció d'empreses.
MODEL
El nou espai representa un "salt d'escala" en el model d'acompanyament a les dones professionals de Barcelona Activa, iniciat el 2018 amb el mateix nom, que des d'aleshores ha atès més de 8.000 professionals, emprenedores i directives de la ciutat.
"Volem que aquesta força es multipliqui", ha dit Gil, que ha xifrat en 1,5 milions d'euros la inversió de l'Ajuntament a Lidera per impulsar els seus projectes de formació, mentoria, lideratge i generació d'ecosistemes.
RECURSOS EN DIVERSOS ÀMBITS
Les dones de la ciutat podran trobar recursos en tres àmbits: talent i formació, amb l'objectiu de promoure la presència de dones en sectors tradicionalment masculinitzats; emprenedoria, per impulsar els seus projectes, i ecosistema, creant una comunitat viva per facilitar les aliances entre dones.
Amb aquest objectiu, els 1.500 metres quadrats de Lidera, situat a l'edifici MediaTIC, compten amb sala d'actes, espai de coworking, sales de formació i reunions, de pòdcast i vídeo, biblioteca i una terrassa exterior per a activitats de 'networking'.
POLS
Amb la inauguració d'aquest dimecres, Lidera s'integra a la xarxa de pols d'activitat econòmica de Barcelona Activa dedicats a incentivar i diversificar el teixit emprenedor de la ciutat i a la creació de talent en àmbits estratègics.
Així, el nou espai s'afegeix al BarcelonaXRLab, especialitzat en el sector de les indústries creatives; al Barcelona Circular, dedicat a l'economia circular i la indústria 4.0; el Barcelona Urban Innovation, enfocat a l'urbanisme i l'arquitectura, i el Pol de Talent Digital, dedicat a l'economia de les cures i el talent digital.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona