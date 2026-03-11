Publicat 11/03/2026 11:33

Barcelona Activa impulsarà cada any la carrera de 3.000 dones al nou espai Lidera

Inauguració del nou pol d'activitat econòmica Lidera
L'Ajuntament invertirà 1,5 milions anuals en aquest nou pol d'activitat econòmica

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha presentat aquest dimecres el nou pol d'activitat econòmica Lidera, que preveu impulsar cada any la carrera professional de 3.000 dones treballadores, emprenedores i directives.

La tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, que ha inaugurat l'espai, ha explicat que Lidera té com a objectiu promoure el creixement econòmic de la ciutat "tenint en compte les dones" i dotant-les d'un lloc on enfortir-se.

"Ens presentem a les dones de la ciutat per dir que aquest és un espai on la promoció econòmica està amb elles", segons Gil, que ha convidat les barcelonines a multiplicar la seva presència en tots els àmbits, creant referents per a les més petites.

Ha reivindicat que Lidera "no és un espai per parlar de coses de dones", sinó per enfortir el seu coneixement, crear complicitats i consolidar la seva posició en el sector professional i en la direcció d'empreses.

El nou espai representa un "salt d'escala" en el model d'acompanyament a les dones professionals de Barcelona Activa, iniciat el 2018 amb el mateix nom, que des d'aleshores ha atès més de 8.000 professionals, emprenedores i directives de la ciutat.

"Volem que aquesta força es multipliqui", ha dit Gil, que ha xifrat en 1,5 milions d'euros la inversió de l'Ajuntament a Lidera per impulsar els seus projectes de formació, mentoria, lideratge i generació d'ecosistemes.

Les dones de la ciutat podran trobar recursos en tres àmbits: talent i formació, amb l'objectiu de promoure la presència de dones en sectors tradicionalment masculinitzats; emprenedoria, per impulsar els seus projectes, i ecosistema, creant una comunitat viva per facilitar les aliances entre dones.

Amb aquest objectiu, els 1.500 metres quadrats de Lidera, situat a l'edifici MediaTIC, compten amb sala d'actes, espai de coworking, sales de formació i reunions, de pòdcast i vídeo, biblioteca i una terrassa exterior per a activitats de 'networking'.

Amb la inauguració d'aquest dimecres, Lidera s'integra a la xarxa de pols d'activitat econòmica de Barcelona Activa dedicats a incentivar i diversificar el teixit emprenedor de la ciutat i a la creació de talent en àmbits estratègics.

Així, el nou espai s'afegeix al BarcelonaXRLab, especialitzat en el sector de les indústries creatives; al Barcelona Circular, dedicat a l'economia circular i la indústria 4.0; el Barcelona Urban Innovation, enfocat a l'urbanisme i l'arquitectura, i el Pol de Talent Digital, dedicat a l'economia de les cures i el talent digital.

