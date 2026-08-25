Barcelona Activa impulsa un programa per reconectar als joves amb oportunitats laborals

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa ha impulsat '(Re)activa el teu futur', un programa ocupacional que combina orientació professional, formació i mentoria corporativa i que està dirigit principalment a joves d'entre 16 i 25 anys que tenen dificultats per trobar treball per falta de qualificació o de certificació professional, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
"Apostem per oferir noves oportunitats a persones joves per accedir al món laboral amb una formació pensada perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital. És una aposta ferma per potenciar la cohesió social, la millora del talent i la generació d'oportunitats per a tothom", ha afirmat la presidenta de Barcelona Activa i tenienta d'Alcaldia de Drets Socials, Promoció de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.
El programa, que ajuda als joves a identificar la seva vocació professional i a millorar la integració social i laboral, va iniciar la seva activitat al maig amb la mentoria corporativa i manté la convocatòria oberta amb l'objectiu de reunir a un centenar de participants.
MENTORÍA
Des de Barcelona Activa destaquen que el tret diferencial és la mentoria, que complementa l'orientació professional i la formació, en la qual participen més de 50 professionals de perfils diversos i experiència tant en sectors vinculats als itineraris formatius del programa com als àmbits de la salut, la seguretat, les TIC, l'esport o el transport, entre altres.
Les mentories, que realitzen persones en actiu, permeten als joves conèixer de primera mà la realitat del mercat laboral i descobrir noves oportunitats professionals, a més de reforçar la seva autoconfiança, treballar expectatives i motivacions i consolidar el projecte professional de cada participant.
Una de les joves participants, Rosa María Hernández, valora positivament haver pogut "parlar amb una persona amb experiència i coneixement del món laboral", mentre que una altra, Naomi Quito, diu que estar en contacte amb perfils professionals diferents suposa un suport per als joves, que poden sentir-se perduts quan surten dels estudis bàsics.
Per part dels mentors, Xènia Cuartielles, amb un càrrec en direcció de disseny gràfic, destaca que aquest programa suposa una eina "per acompanyar emocionalment i permetre a les noves generacions descobrir els seus punts forts i superar les pors i els dubtes", mentre que Nadia Vivas, 'account manager' en màrqueting digital, assegura que vol retornar el suport rebut al llarg de la seva carrera i tendir la mà als més joves.
ITINERARI PERSONALITZAT
El programa articula la seva proposta a través d'un itinerari personalitzat guiat per una orientadora de referència, qui acompanya individualment a cada participant de principi a fi, amb un seguiment que combina sessions individuals amb tallers, visites a empreses, dinàmiques grupals orientades a enfortir competències bàsiques i apropar als joves al mercat laboral.
Quant a la capacitació, s'ofereixen quatre itineraris formatius enfocats en sectors d'alta demanda --magatzem, hostaleria, comerç i serveis administratius--, unes formacions que s'imparteixen Barcelona Activa i centres col·laboradors, que consten d'entre 240 i 460 hores lectives i condueixen a l'obtenció d'un Certificat Professional.
OCUPACIÓ JUVENIL
El programa s'emmarca en el Pla per a l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2024-2030 (POJQ), que busca donar resposta a la situació dels joves en relació al mercat laboral.
L'estratègia queda recollida en l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), fruit del consens entre Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), agents econòmics i socials, a més de 70 entitats cíviques i del Tercer Sector de la ciutat i de l'àmbit metropolità.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona