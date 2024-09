Barcelona Activa destinarà 66 milions d'euros a un nou pla d'acció per al 2025

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa destinarà 66 milions d'euros a dissenyar i executar accions per donar suport i acompanyar 55.000 persones, 1.500 projectes i 7.000 empreses el 2025, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'agència municipal de promoció econòmica ha presentat aquest dijous en el seu Consell d'Administració el pressupost anual i un nou pla d'acció per al 2025, que tindrà una aportació municipal de 45,5 milions d'euros, mentre que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) n'invertirà prop de 17.

Aquest nou pla té previst invertir 3,6 milions d'euros en persones joves, 3 milions en serveis específics per a dones i 5,8 milions en majors de 45 anys i altres col·lectius "d'atenció prioritària".

El 2025 Barcelona Activa també preveu oferir 3.000 noves places per a formació tecnicoprofesional, organitzar trobades per fomentar la contractació i una nova oferta formativa de la IT Academy amb 1.100 alumnes.

La regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha assenyalat que el nou pla "intensifica les polítiques d'ocupació dirigides a les persones que més ho necessiten, com els joves, les dones i els majors de 45 anys" i ha dit que l'agència municipal incentivarà els sectors que es consideren estratègics per a l'economia de la ciutat.

Durant els primers 8 mesos del 2024, s'han superat les 40.000 persones que han rebut serveis i programes de Barcelona Activa, un 6,8% més que el 2023, i s'han acompanyat a més de 4.000 empreses i 6.335 persones amb projectes emprenedors.