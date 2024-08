Barcelona Activa destinarà 2,6 milions a projectes per impulsar l'economia dels barris

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

L'agència de promoció econòmica municipal Barcelona Activa destinarà 2,6 milions d'euros a projectes impulsats per emprenedors i empresaris per activar l'economia dels barris mitjançant la vuitena edició del programa 'Impulsem el que fas'.

Aquestes ajudes, amb les quals s'espera arribar a un total de 150 projectes que rebran entre 16.000 i 43.000 euros, inclouen sis modalitats vinculades a reptes i sectors econòmics estratègics, informa l'Ajuntament en un comunicat.

La principal quant a l'assignació pressupostària (1 milió d'euros) és el 'Amunt persianes', que preveu permetre l'engegada de nous negocis en locals de planta baixa, i que aquest any també promourà l'obertura de llocs de mercats.

La resta de modalitats són per cofinançar actuacions vinculades amb l'àmbit de la innovació socioeconòmica i l'economia social i solidària; i el foment de l'ocupació de qualitat, amb actuacions de mercat de treball i intermediació i l'abordatge de la precarietat laboral en algun dels districtes que estan per sota de la renda mitjana (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó).

DESCONCENTRACIÓ TURÍSTICA

També l'impuls de projectes que afavoreixin la desconcentració territorial del turisme i que ajudin a reduir la pressió turística de les àrees més visitades; per a actuacions en alimentació sostenible i consum responsable, i per contribuir a millorar l'eficiència i la reducció de l'impacte del repartiment urbà de mercaderies, mitjançant vehicles de zero emissions.

El període de sol·licituds s'obrirà al setembre i estarà vigent fins al 15 d'octubre o fins a esgotar-se el pressupost, i les ajudes s'atorgaran segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, sempre que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.