Barcelona Activa destaca el "lideratge" de la ciutat en l'impuls de l'economia blava sostenible

Anna Majó aposta per consolidar el sector perquè generi "més riquesa i ocupació"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La directora d'Innovació Empresarial de Barcelona Activa i experta en economia blava, Anna Majó, ha destacat el "lideratge" de la ciutat en l'impuls de l'economia blava sostenible per generar oportunitats per a les empreses, a més de per posicionar-se i consolidar-se com a capital en aquest sector.

En una entrevista d'Europa Press amb motiu del Dia Mundial dels Oceans aquest dijous, Majó ha avisat que és important considerar el mar com un factor econòmic, atesos els 16 quilòmetres de costa que té Barcelona, que està entre el riu Besós i el Llobregat, i la tradició navegant i comerciant, i ha lamentat haver "viscut molts anys d'esquena" al mar.

Per això, ha reivindicat l'estratègia d'economia blava impulsada per l'Ajuntament l'octubre del 2021, a través de Barcelona Activa, que ha aconseguit executar més del 90% de les mesures, tenint en compte que la ciutat "no té capacitat de regulació i de gestió" perquè depèn del Port de Barcelona o de l'Estat.

Ha destacat les iniciatives dutes a terme com el hub d'economia blava al Port Olímpic perquè sigui un espai de referència, o el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, a la Nova Bocana, perquè sigui un espai de creació d'empreses i innovació; a més de la formació duta a terme i el programa d'emprenedoria Be Blue.

3,9 MILIONS DE FACTURACIÓ

Per Majó, aquesta estratègia ha ajudat a liderar i a implementar el sector mitjançant la col·laboració públic-privada, i, en dades provisionals, ha generat 3.938 milions d'euros de facturació directa i 16.186 llocs de feina, que representa el 2,2% de l'ocupació a la ciutat.

L'economia blava engloba els sectors més consolidats, com les activitats portuàries, el transport i la logística marítima, de construcció i reparació dels vaixells, la pesca, el tractament d'aigua i de la nàutica, i el turisme vinculat a la costa.

A aquests sectors consolidats, que fomenten i consoliden l'activitat i "asseguren que és cada vegada més sostenible", s'hi afegeixen altres sectors emergents com per exemple la biotecnologia blava.

"MOLT CAMÍ PER RECÓRRER"

Així, Majó ha subratllat la intenció de consolidar el sector per fer-lo més sostenible i que creixi per "crear nova activitat, més riquesa i ocupació", i que hi hagi vinculació entre aquesta economia i la ciutat, i més promoció i notorietat amb esdeveniments de referència.

Amb la vista posada en la Copa Amèrica de vela, que Barcelona acollirà el 2024, ha destacat que la capital catalana serà un referent i que això contribuirà al creixement del sector: "Ens posa al mapa".

Així i tot, ha recalcat que la Copa Amèrica no és l'únic esdeveniment de referència a la ciutat, perquè Barcelona també acull el World Ocean Council, la conferència Ocean Decade de la IOC-Unesco, el Saló Nàutic, i el Tomorrow Blue Economy, que se celebra dins l'Smart City Expo, entre d'altres: "Tenim molt camí per recórrer", ha conclòs.