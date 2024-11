Barcelona Activa defensa la inserció laboral de la dona per afrontar la violència de gènere

Les seves seus estrenen distintius d'igualtat i els seus serveis i programes donen suport a les víctimes

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha defensat aquest dilluns, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que la inserció laboral és un dels grans recursos per afrontar una situació de violència de gènere, mentre que la dependència és "una de les principals armes dels agressors".

"Sovint, darrere aquesta violència trobem dones en situacions de precarietat econòmica i dificultats per accedir al mercat de treball", informa l'agència barcelonina de desenvolupament econòmic.

Per això ha destacat que els seus serveis i programes ho aborden "amb especial cura", i que a més les seves seus estrenen aquest dilluns uns distintius per constatar que Barcelona Activa és un espai lliure de masclismes i LGTBIQ+fòbia.

Afegeix que un dels valors de la pròpia agència és la igualtat d'oportunitats i el progrés social, i que un dels seus eixos és integrar la perspectiva de gènere, per la qual cosa continuarà treballant per la igualtat a la feina i en el reconeixement de la diversitat com a empresa socialment responsable.

PROGRAMES I SERVEIS

El Servei d'Ocupabilitat Inclusiva de Barcelona Activa treballa amb les dones en procés de recuperació per violència de gènere, "per consolidar els seus itineraris laborals".

També atenen dones víctimes amb el programa PròXim (d'inserció sociolaboral per a persones en situació administrativa regularitzable) i amb els Projectes Integrals d'Ocupació (PIC's).

A més, els ajuts Crea Feina Barcelona incorporen l'eix Crea Feina Inclusiva, amb subvencions per contractar persones en atur i risc d'exclusió, la qual cosa inclou dones en situació de violència de gènere.

Els Punts de Defensa de Drets Laborals assessoren jurídicament davant l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina; i el Servei d'Assessorament per la Igualtat i l'Organització del Temps forma les empreses per fer protocols de prevenció i abordatge d'aquests assetjaments.

DISTINTIUS

I des d'aquest dilluns, dins el Pla d'Igualtat i Pla LGTBIQ+, es poden veure distintius que manifesten que Barcelona Activa és un espai lliure de masclismes i LGTBIQ+fòbia, a la recepció dels equipaments de l'agència i als espais individuals d'atenció.

Els distintius també s'instal·laran en equipaments municipals amb membres de Barcelona Activa que ofereixin atenció individual.