Publicat 27/11/2025 15:32

Barcelona Activa contracta 523 persones en els Projectes Integrals de Contractació (PIC) 2025

Raquel Gil i Lorenzo di Pietro defensen una Barcelona millor i capaç de donar oportunitats a tothom

Jornada dels Projectes Integrals de Contractació (PIC) a Nou Barris
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha contractat aquest any 523 persones en els seus Projectes Integrals de Contractació (PIC), en els quals s'ofereix feina durant un mínim de 7 mesos a persones en atur i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha presidit l'acte de reconeixement als participants del pla, davant els quals ha reivindicat formar-se constantment en un mercat laboral cada vegada més canviant, i ha defensat una ciutat "capaç de generar les oportunitats" que cada persona mereix.

LORENZO DI PIETRO

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro, ha afirmat que els PIC, a més de facilitar l'accés a un lloc de feina, ajuden a "fer de Barcelona una ciutat cada vegada millor" mitjançant diferents plans del consistori.

Aquesta edició ha desplegat 123 projectes ocupacionals en 30 àrees municipals: un 70% dels participants ha fet tasques emmarcades en el Pla Endreça per a la cura de l'espai públic, mentre que la resta han tingut feines relacionades amb el Pla Clima i fins i tot el Pla Habitatge.

A més d'impulsar projectes i sectors considerats estratègics per a la ciutat, els PIC pretenen facilitar la contractació de persones dels barris amb els indicadors socioeconòmics més baixos, a més de col·lectius vulnerables i amb més problemes per accedir al mercat.

Dels 523 participants d'aquest any, un 54% són dones i un 46% homes; la gran majoria (69%) tenen més de 40 anys, mentre que un 12% són joves de menys de 30 anys; d'altra banda, un 7% tenen alguna discapacitat, i un 22% són de nacionalitat estrangera.

Durant el programa es combina l'experiència laboral amb orientació, capacitació competencial i assessoraments individualitzats perquè, en acabar els almenys 7 mesos de contracte municipal, els participants tinguin més fàcil l'accés al mercat laboral.

Quan va acabar l'edició dels PIC el 2024, en què havien participat unes 350 persones, el 47% van aconseguir feina en els següents sis mesos després del programa.

AJUNTAMENT I GENERALITAT

Els PIC, que tenen un pressupost anual de 9,5 milions d'euros, són fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a través de Barcelona Activa i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La iniciativa s'emmarca en l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), l'estratègia conjunta entre el municipi i la comunitat per millorar l'accés a una ocupació de qualitat i promoure l'equitat i la distribució de recursos.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Contador

Contingut patrocinat


Barcelona Economies



Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona