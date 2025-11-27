Barcelona Activa contracta 523 persones en els Projectes Integrals de Contractació (PIC) 2025

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa ha contractat aquest any 523 persones en els seus Projectes Integrals de Contractació (PIC), en els quals s'ofereix feina durant un mínim de 7 mesos a persones en atur i amb dificultats per accedir al mercat laboral.
La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha presidit l'acte de reconeixement als participants del pla, davant els quals ha reivindicat formar-se constantment en un mercat laboral cada vegada més canviant, i ha defensat una ciutat "capaç de generar les oportunitats" que cada persona mereix.
LORENZO DI PIETRO
El director general de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro, ha afirmat que els PIC, a més de facilitar l'accés a un lloc de feina, ajuden a "fer de Barcelona una ciutat cada vegada millor" mitjançant diferents plans del consistori.
Aquesta edició ha desplegat 123 projectes ocupacionals en 30 àrees municipals: un 70% dels participants ha fet tasques emmarcades en el Pla Endreça per a la cura de l'espai públic, mentre que la resta han tingut feines relacionades amb el Pla Clima i fins i tot el Pla Habitatge.
A més d'impulsar projectes i sectors considerats estratègics per a la ciutat, els PIC pretenen facilitar la contractació de persones dels barris amb els indicadors socioeconòmics més baixos, a més de col·lectius vulnerables i amb més problemes per accedir al mercat.
Dels 523 participants d'aquest any, un 54% són dones i un 46% homes; la gran majoria (69%) tenen més de 40 anys, mentre que un 12% són joves de menys de 30 anys; d'altra banda, un 7% tenen alguna discapacitat, i un 22% són de nacionalitat estrangera.
Durant el programa es combina l'experiència laboral amb orientació, capacitació competencial i assessoraments individualitzats perquè, en acabar els almenys 7 mesos de contracte municipal, els participants tinguin més fàcil l'accés al mercat laboral.
Quan va acabar l'edició dels PIC el 2024, en què havien participat unes 350 persones, el 47% van aconseguir feina en els següents sis mesos després del programa.
AJUNTAMENT I GENERALITAT
Els PIC, que tenen un pressupost anual de 9,5 milions d'euros, són fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a través de Barcelona Activa i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
La iniciativa s'emmarca en l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), l'estratègia conjunta entre el municipi i la comunitat per millorar l'accés a una ocupació de qualitat i promoure l'equitat i la distribució de recursos.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona