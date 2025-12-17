Publicat 17/12/2025 15:21

Barcelona Activa clou els Tallers d'Oficis 2025, programa amb un 95% d'inserció laboral juvenil

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La iniciativa s'adreça a joves de menys de 30 anys per ajudar-los en la seva formació i inserció laboral

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha acomiadat aquest dimecres l'edició 2025 dels Tallers d'Oficis a l'Auditori del Parc Tecnològic de Nou Barris, on ha lliurat als 56 joves participants en la iniciativa els certificats que reconeixen la seva participació i esforç, i que en la passada edició va tenir un 95% d'inserció laboral abans de 6 mesos un cop acabat el programa.

Els projectes de Tallers d'Oficis són programes de formació i treball per a joves amb menys de 30 anys que tenen com a objectiu millorar la seva preparació professional i inserció laboral, informa l'organisme en un comunicat.

"Es preveu que els bons resultats es repeteixin en el programa d'enguany, que ja ha permès la inserció del 27% dels joves abans de finalitzar el projecte", ha apuntat.

Els tallers combinen una etapa de formació de 6 mesos amb pràctiques becades i una segona fase d'experimentació laboral amb contracte laboral de 6 mesos.

Barcelona Activa ha detallat que aquesta estructura permet als joves "adquirir una visió acurada del sector professional al qual s'adrecen, millorar les competències tècniques i reforçar l'adquisició d'hàbits de treball".

2 ITINERARIS

El programa disposa de 2 itineraris: el Taller d'Oficis Barcelona per la Natura i el Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives.

El primer se centra a formar joves en l'àmbit del medi ambient, amb la intervenció en parcs, boscos i àrees verdes periurbanes, a més d'accions per sensibilitzar la ciutadania en sostenibilitat; mentre que el segon forma en l'àmbit tècnic de la creació i el desenvolupament dels serveis relacionats amb les arts escèniques.

Ha afegit que les pràctiques professionals i el contracte laboral són "especialment útils per aconseguir la inserció laboral dels participants" i que per dur-les a terme, Barcelona Activa compta amb la col·laboració de més d'una dotzena d'actors de l'ecosistema municipal amb la participació en esdeveniments culturals i socials clau per a la ciutat.

Aquests inclouen, per exemple, la Mercè, la festa del Corpus, l'encesa dels llums de Nadal, esdeveniments del CCCB, activitats de l'Aula Ambiental Sants-Montjuïc o la celebració d'Escena Nord.

IMPULS DE L'OCUPACIÓ JUVENIL DE QUALITAT

Ha assenyalat que el programa està inclòs en el conveni interadministratiu de l'Ajuntament de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per al desplegament de "polítiques actives d'ocupació a la ciutat".

També està alineat amb el Pla per a l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2024-2030 que posa el focus en l'orientació vocacional, la qualificació professional, la promoció de la diversitat de talents i el foment de la iniciativa emprenedora entre les persones d'entre 16 i 29 anys.

A més, aquest últim pla s'emmarca en l'Acord Barcleona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), l'estratègia per millorar l'accés de la ciutadania a l'ocupació de qualitat i promoure més equitat en la distribució de recursos ocupacionals i en l'accés al mercat de treball.

Ajuntament de Barcelona

