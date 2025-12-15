Barcelona Activa clausura l'edició 2025 de Projectes Singulars amb 173 joves participants

David Zorrakino - Europa Press
El programa arriba a la 10a edició, en la qual ha acompanyat un total de 3.300 persones
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Activa ha clausurat l'última edició del programa Projectes Singulars per facilitar als joves l'accés al mercat laboral o la tornada al sistema educatiu, que aquest any ha acompanyat 173 persones d'un total de 3.300 des que es va activar la iniciativa fa 10 anys.
Aquest dijous, la comissionada de Promoció Econòmica, Nadia Quevedo, ha celebrat l'arribada de la iniciativa a la desena edició, que s'ha alineat amb els objectius del govern municipal per fer de la qualitat en l'ocupació una de les seves "grans prioritats".
En concret, ha destacat la voluntat dels Projectes Singulars de tornar la confiança als joves i ajudar-los a trencar barreres: "Tothom ha de tenir la seva oportunitat", ha resumit.
També ha assenyalat que en les 10 edicions del programa, en les quals s'han ofert un total de 158 itineraris formatius diferents, un 50% dels participants han aconseguit accedir al mercat de treball i, d'aquests, un 40% ha accedit a un lloc de qualitat.
"El dret a quedar-se a la ciutat també passa pel dret a viure-hi i a treballar", ha recordat Quevedo, que ha animat tots els participants de l'última edició a continuar-se recolzant en els tècnics de Barcelona Activa i la resta d'associacions de formació i inserció que formen part del programa.
PARTICIPANTS
Del total de participants en els Projectes Singulars un 58% han estat homes i un 42% dones, d'entre 19 i 29 anys majoritàriament; dues terceres parts dels joves tenien un nivell formatiu baix i prop de la meitat només disposava de l'educació secundària obligatòria.
En el cas dels perfils amb estudis superiors, un terç de les persones s'identificava amb una manca de formació especialitzada en el seu sector i necessitava orientació i acompanyament per millorar les competències transversals i de cerca d'ocupació.
Pel que fa a aquest últim any, els 173 participants s'han dividit en dues línies: Garantia d'Èxit BCN, amb 13 formacions vinculades a sectors d'alta demanda, i Oportunitats Professionals als Mercats Municipals i el Comerç de Proximitat, dirigit a aquests establiments.
Barcelona Activa ha desplegat els Projectes Singulars juntament amb diferents entitats, entre les quals l'Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona, la Fundació Catalana de l'Esplai, la Fundació Formació i Treball, la Fundació Gentis, la Fundació Intermèdia, la Fundació Laboral de la Construcció, Impulsem, Insercoop i Mercabarna.
OBJECTIU 2030
Els Projectes Singulars formen part de les accions del Pla d'Ocupació Juvenil de Qualitat 2024-2030 (POJQ), dedicat a l'impuls de l'ocupació entre els joves d'entre 16 i 29 anys, posant el focus en l'orientació vocacional, la qualificació professional, la promoció de la diversitat de talents.
Així mateix, el POJQ s'emmarca en l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), sorgida per l'impuls de diferents agents socials i econòmics, entitats civils i del tercer sector social de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, per combatre els reptes del mercat laboral.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona