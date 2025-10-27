Barcelona Activa i Cisco comencen el primer 'bootcamp' gratuït de ciberseguretat amb 40 alumnes

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
IT Academy ha començat les classes del primer 'bootcamp' gratuït de ciberseguretat, amb 40 inscrits (21 dones i 19 homes) que reben formació pràctica i especialitzada per accedir a aquest sector, que té una demanda creixent de talent i pot impulsar l'ecosistema tecnològic local.
Els alumnes que l'acabin podran treballar com a especialista júnior en anàlisi d'entorns, suport a sistemes de seguretat, a centres d'operacions de seguretat (SOC) i assistència en la detecció i resposta a incidents, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest dilluns en un comunicat.
El curs parteix d'un acord entre Barcelona Activa i Cisco per formar fins a 250 persones en dos anys fins a obtenir les certificacions Cisco CCST, CyberOps Associate i Cisco Ethical Hacker, que estan "reconegudes internacionalment i afavoreixen l'ocupabilitat" dels professionals de ciberseguretat.
Els qui superin l'itinerari i les proves de Cisco obtindran de franc aquestes certificacions amb la col·laboració de la Cisco Networking Academy.
350 HORES EN 6 MESOS
El curs són 350 hores en 6 mesos d'autoaprenentatge personalitzat, mentoria experta i simulacions de l'entorn laboral amb sessions presencials, i poden ser alumnes que ja tinguin coneixements o bé professionals que parteixen de zero i es vulguin reorientar.
Hi col·labora l'empresa de ciberseguretat Sirt, soci estratègic local de Cisco: especialistes d'aquesta companyia treballen amb IT Academy per definir competències i habilitats complementàries en els certificats, segons les necessitats del sector.
LA DEMANDA EN CIBERSEGURETAT
La ciberseguretat és un dels entorns tecnològics de més creixement, i en la preinscripció hi va haver més de 600 interessats pel curs.
Aquest àmbit ha incrementat un 14,3% el talent disponible, però només disposa de 3,3 professionals per oferta de feina i és "el més tensionat en l'ecosistema digital", segons l'informe 'Digital Talent Overview 2025'.
L'ecosistema tecnològic és un dels sectors estratègics del Pla Barcelona Impulsa 2035 per generar una economia més diversa, competitiva, amb més oportunitats i ocupació de qualitat.
IT ACADEMY
IT Academy és un dels recursos que Barcelona Activa ofereix per potenciar la capacitació digital i impulsar la competitivitat empresarial en l'àmbit digital.
El 'bootcamp' de ciberseguretat replica el model que IT Academy ofereix amb itineraris especialitzats en programació i dades: des del 2018 s'hi han format més de 3.600 persones, nombre que es preveu duplicar fins al 2030.
Alhora es fomenta la inclusió de la dones "en un sector altament masculinitzat".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona