Barcelona Activa celebra els cinc anys de "retorn social" de La Clota Cotreball

Des del 2019, el coworking ha impulsat 86 empreses i 130 projectes d'emprenedoria

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha celebrat els cinc anys de "retorn social" del coworking La Clota Cotreball, que des de la seva inauguració ha treballat en i impulsat 86 empreses i 130 projectes d'emprenedoria.

"Celebrar el cinquè aniversari de La Clota Cotreball suposa la consolidació d'un model d'equipament d'emprenedoria integrada al barri", ha afirmat en l'obertura de la celebració, durant la qual s'organitzaran diverses activitats obertes a la comunitat.

Aquest dissabte es duran a terme diferents tallers adreçats al barri i a les famílies per donar a conèixer els serveis que es desenvolupen en el coworking, que compta amb 352 m2 d'oficines i tallers a l'avinguda de l'Estatut 1-13.

Actualment, acull 36 projectes liderats per 45 professionals, la majoria autònoms de sectors com la comunicació, el disseny gràfic, el tèxtil, l'audiovisual, el jurídic, el coaching, la tecnologia, el sector alimentari, l'educació, els serveis a les empreses i la cultura.

Creada el 2019, La Clota Cotreball va ser impulsada pel districte d'Horta-Guinardó i Barcelona Activa en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE), amb la missió de donar suport a l'emprenedoria i dinamitzar el territori.

MODEL

Barcelona Activa destaca que La Clota practica un "model d'innovació social" en la promoció del teixit econòmic, ja que els professionals que hi participen desenvolupen la seva activitat i, alhora, contribueixen activament en el barri.

Per part de l'empresa Clotabilitat, Daniel M. Rojo, emprenedor de La Clota des del 2022, destaca que aquest és un centre "diferent a altres coworkings", ja que els seus integrants formen una comunitat en la qual es generen sinergies molt positives que es transformen en ajuda desinteressada a entitats del districte, en les seves paraules.

Per la seva banda, Mercè Vidal, de l'Associació Nou Horitzó, destaca el retorn dels projectes que es gesten a La Clota Cotreball: "Hem millorat molt gràcies a aquest suport. Hi ha coses que, sense el seu retorn, no les hauríem pogut fer".